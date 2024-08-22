https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/suca-sakini-ukraynali-asker-esimi-kursuna-dizerek-oldurdu-1087150470.html

Suca sakini: Ukraynalı asker eşimi kurşuna dizerek öldürdü

Suca sakini: Ukraynalı asker eşimi kurşuna dizerek öldürdü

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesinin sakini Artyom Kuznetsov, köyden tahliye oldukları sırada Ukraynalı askerin arabalarına ateş açması sonucu hamile eşinin öldüğü... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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Sputnik’e konuşan Kuznetsov, 28 yaşındaki eşi Nina, 1.5 yaşındaki oğlu Matvey ve kayınvalidesi ile birlikte 6 Ağustos’ta Kurilovka köyünden tahliye olmaya karar verdiklerini belirterek, “İki araba halinde çıktık. İlk arabada ben vardım. İkincisinde eşim, oğlum ve kayınvalide bulunuyordu” dedi.Kurilovka köyünden çıkarken ateş sesleri duyduğunu söyleyen Artyom, “Sanki aracımın üzerine taş yağdırıyorlarmış gibi hissettim. İlk kurşun ön camdan içeri girdiğinde bana ateş açıldığını anladım. Başımı çevirdiğimde yolun kenarında bir Ukraynalı asker gördüm. Mavi kol bandı ve makineli tüfeği vardı” ifadesini kullandı.Mucizevi bir şekilde onu atlattığını söyleyen adam, eşinin 100 metre arkadan geldiğini ve Ukraynalı askerin ikinci arabaya ateş açtığını belirterek, “100 metre kadar ilerledikten sonra durdum ve arkadan darbe geldiğini hissettim” dedi.Eşinin bilincini kaybettiğini gören kayınvalidesinin direksiyonu ele geçirip arabayı durdurmak için Artyom’un arabasına çarptığını anlatan Kuznetsov, “Kayınvaliden arabadan çıktı. Ben sürücü kapısını açtım ve Nina'nın yatıp hırıldadığını gördüm. Onu kucağıma aldım ve çok derin bir yara olduğunu hissettim, kan akıyordu” ifadesini kullandı.Büyük zorluklarla en yakın hastaneye gittiklerini anlatan adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen eşini kurtaramadıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-kursk-sinirini-gecen-yabanci-gazetecileri-arananlar-listesine-aliyor-1087137193.html

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Suca sakini: Ukraynalı asker eşimi kurşuna dizerek öldürdü Sputnik Türkiye Suca sakini: Ukraynalı asker eşimi kurşuna dizerek öldürdü 2024-08-22T20:27+0300 true PT1M44S

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