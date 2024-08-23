https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/suudi-arabistanda-27-deveye-estetik-16sina-botoks-yapildigi-ortaya-cikti-1087168610.html
Suudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T07:17+0300
2024-08-23T07:17+0300
2024-08-23T07:17+0300
dünya
suudi
suudi arabistan
deve
deve
botoks
estetik
güzellik
güzellik
doğal güzellik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/11/1065826914_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7953927e9dc997057a41ae55acb866e.jpg
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde gerçekleştirilen Kral Abdülaziz Deve Festivali, 40 gün süren ve 66 milyon dolar ödül havuzuyla dikkat çeken bir etkinlik. Festivalin en popüler bölümü olan deve güzellik yarışmasında, develerin uzun ve sarkık dudaklara, büyük burunlara ve biçimli hörgüçlere sahip olması bekleniyor. Ancak bazı katılımcılar, bu kriterleri karşılamak için yasadışı yollarla develerine estetik müdahalelerde bulundu.Yapılan yarışmada, X-ray ve 3D ultrason gibi teknolojik yöntemlerle en az 40 devede botoks ve diğer estetik işlemler tespit edildi. Bu develer ve sahipleri yarışmadan diskalifiye edilerek ağır cezalara çarptırıldı. Yarışma organizatörü Deve Kulübü, güzellik yarışmalarında hileye başvuranlara karşı sert önlemler aldıklarını ve hayvanlara yapılan bu tür müdahaleleri durdurmaya kararlı olduklarını açıkladı.Hayvan hakları savunucuları, bu durumu 'hayvanlara zulüm' olarak değerlendirirken, Peta Asya Başkan Yardımcısı Jason Baker, "Bir hayvanın estetik müdahalelere maruz bırakılması çok zalimce" dedi. Bu tür uygulamaların, Suudi Arabistan’daki deve güzellik yarışmalarının meşruiyetini sorgulattığı ifade ediliyor.Ağır ceza verildiYarışmanın organizatörü olan Deve Kulübü, develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm müdahaleler ve aldatmacaları durdurmaya kararlı olduklarını belirterek, manipülatörlere ağır cezalar verildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/mahkeme-galatasaray-fenerbahce-derbisi-icin-kararini-acikladi-1087168132.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/11/1065826914_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_45924f2bd7e963f982947a84445d850d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi, suudi arabistan, deve, deve, botoks, estetik, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, yarışma, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, estetik yasağı
suudi, suudi arabistan, deve, deve, botoks, estetik, güzellik, güzellik, doğal güzellik, güzellik yarışması, yarışma, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, estetik yasağı
Suudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks enjeksiyonları yapıldığı ve hormon, kolajen gibi maddelerle müdahale edildiği ortaya çıktı. Bu skandal, hayvan hakları savunucuları tarafından zulüm olarak nitelendirildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde gerçekleştirilen Kral Abdülaziz Deve Festivali, 40 gün süren ve 66 milyon dolar ödül havuzuyla dikkat çeken bir etkinlik. Festivalin en popüler bölümü olan deve güzellik yarışmasında, develerin uzun ve sarkık dudaklara, büyük burunlara ve biçimli hörgüçlere sahip olması bekleniyor. Ancak bazı katılımcılar, bu kriterleri karşılamak için yasadışı yollarla develerine estetik müdahalelerde bulundu.
Yapılan yarışmada, X-ray ve 3D ultrason gibi teknolojik yöntemlerle en az 40 devede botoks ve diğer estetik işlemler tespit edildi. Bu develer ve sahipleri yarışmadan diskalifiye edilerek ağır cezalara çarptırıldı. Yarışma organizatörü Deve Kulübü, güzellik yarışmalarında hileye başvuranlara karşı sert önlemler aldıklarını ve hayvanlara yapılan bu tür müdahaleleri durdurmaya kararlı olduklarını açıkladı.
Hayvan hakları savunucuları, bu durumu 'hayvanlara zulüm' olarak değerlendirirken, Peta Asya Başkan Yardımcısı Jason Baker, "Bir hayvanın estetik müdahalelere maruz bırakılması çok zalimce" dedi. Bu tür uygulamaların, Suudi Arabistan’daki deve güzellik yarışmalarının meşruiyetini sorgulattığı ifade ediliyor.
Yarışmanın organizatörü olan Deve Kulübü, develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm müdahaleler ve aldatmacaları durdurmaya kararlı olduklarını belirterek, manipülatörlere ağır cezalar verildiğini açıkladı.