https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/suudi-arabistanda-27-deveye-estetik-16sina-botoks-yapildigi-ortaya-cikti-1087168610.html

Suudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'da 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T07:17+0300

2024-08-23T07:17+0300

2024-08-23T07:17+0300

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde gerçekleştirilen Kral Abdülaziz Deve Festivali, 40 gün süren ve 66 milyon dolar ödül havuzuyla dikkat çeken bir etkinlik. Festivalin en popüler bölümü olan deve güzellik yarışmasında, develerin uzun ve sarkık dudaklara, büyük burunlara ve biçimli hörgüçlere sahip olması bekleniyor. Ancak bazı katılımcılar, bu kriterleri karşılamak için yasadışı yollarla develerine estetik müdahalelerde bulundu.Yapılan yarışmada, X-ray ve 3D ultrason gibi teknolojik yöntemlerle en az 40 devede botoks ve diğer estetik işlemler tespit edildi. Bu develer ve sahipleri yarışmadan diskalifiye edilerek ağır cezalara çarptırıldı. Yarışma organizatörü Deve Kulübü, güzellik yarışmalarında hileye başvuranlara karşı sert önlemler aldıklarını ve hayvanlara yapılan bu tür müdahaleleri durdurmaya kararlı olduklarını açıkladı.Hayvan hakları savunucuları, bu durumu 'hayvanlara zulüm' olarak değerlendirirken, Peta Asya Başkan Yardımcısı Jason Baker, "Bir hayvanın estetik müdahalelere maruz bırakılması çok zalimce" dedi. Bu tür uygulamaların, Suudi Arabistan’daki deve güzellik yarışmalarının meşruiyetini sorgulattığı ifade ediliyor.Ağır ceza verildiYarışmanın organizatörü olan Deve Kulübü, develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm müdahaleler ve aldatmacaları durdurmaya kararlı olduklarını belirterek, manipülatörlere ağır cezalar verildiğini açıkladı.

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