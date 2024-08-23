Mahkeme Galatasaray Fenerbahçe derbisi için kararını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de çiftçi eylemleri yayılıyor: ‘Tarımda önemli bir krizle karşı karşıyayız’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İş kazalarında bugün iş güveninliği uzmanının önemini konuşuyoruz
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Ateşkes sürecinde son durum ne?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Zelenskiy'nin bu açıklaması neredeyse savaşa sebebiyet vermektir. Toprak bütünlüğümüz hedef alınmıştır'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
17:39
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:26
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:21
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:09
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/mahkeme-galatasaray-fenerbahce-derbisi-icin-kararini-acikladi-1087168132.html
Mahkeme Galatasaray Fenerbahçe derbisi için kararını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti belli oldu
Mahkeme Galatasaray Fenerbahçe derbisi için kararını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T06:59+0300
2024-08-23T07:05+0300
maç
iddianame
iddianame
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
derbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084058837_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_903b5b35c7045490981564b41967a378.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ve kulübün doktoru Ertuğrul Karanlık'ın, avukatları aracılığıyla Rams Park stadyum müdürü Ali Çelikkıran, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Galatasaraylı futbolcu Aktürkoğlu hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması', 'kasten yaralama', 'yağma', 'cebir, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından şikayetçi olmaları üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.Takipsizlik kararında, müştekilerin dilekçelerindeki, derbinin ardından Fenerbahçe futbol takımının galibiyet sevinci yaşamadan ve fotoğraf çekimi gerçekleşmeden soyunma odasına götürüldüğü, Fenerbahçe yöneticileri, futbol takımı oyuncuları ve teknik görevlilerin sahaya çıkıp fotoğraf çektirmek istedikleri ancak Galatasaray görevlilerince engellendikleri, fiziki ve sözlü müdahaleye maruz kaldıkları iddialarına yer verildi.Bir kısım Fenerbahçelinin orta sahada fotoğraf çekilirken Ali Çelikkıran'ın küfür, tehdit ve hakaretlerle yanlarına geldiği, Fenerbahçe ekibine yönelik saldırıda bulunduğu ve Karanlık'ın Çelikkıran tarafından darbedildiği öne sürülen dilekçeye yer verilen kararda, soruşturma kapsamında Çelikkıran'ın ifadesinin alındığı aktarıldı.Kerem Aktürkoğlu kararıKararda, haklarında şikayetçi olunan Kerem Aktürkoğlu ve Yazgan'ın olaylar sırasında Karanlık'a karşı 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemleri olduğuna dair somut bir iddia veya delil bulunmadığı ifade edildi.Şikayet dilekçesi içeriğinde de Aktürkoğlu ve Yazgan'ın hangi eylemleri nedeniyle hangi suçları işlediklerine dair bir tespitin yer almadığı, sadece şüpheli olarak isimlerinin yazıldığı bildirilen kararda, Çelikkıran ile Karanlık arasında Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çektirme sırasında yaşanan tartışmaya Aktürkoğlu ve Yazgan'ın müdahil olduklarına dair kamera kaydı olmadığı belirtildi.Kararda, Çelikkıran'ın, Fenerbahçe futbolcusu, takım doktoru ve yöneticilerine saldırarak Fenerbahçe bayrağını gasbettiği iddia edilse de kamera kayıtlarında böyle bir duruma rastlanmadığı vurgulandı.Çelikkıran'ın fotoğraf çekimi sırasında Fenerbahçe bayrağına uzanarak fotoğraf çekilmesini engellemek istediğinin görüldüğü anlatılan kararda, Çelikkıran'ın cebir ve şiddet kullanmadığı, bu durumun 'yağma' suçu kapsamına giremeyeceği aktarıldı.Kaptanlığı alındıGalatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta Muslera ve Icardi'nin oyundan çıkmasına rağmen kaptanlığın Kerem Aktürkoğlu'na geçmemesi dikkatleri çekmişti. Milli yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı:Olaylı maç sonrası 5 şüpheli̇ hakkında i̇ddi̇aname hazırlandıMaçın ardından çıkan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.İddianamede, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, dosyanın tek müştekisi Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri belirtilmişti.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/galatasaray-young-boys-maci-ardindan-yeni-puan-tablosu-uefa-ulke-siralamasi-degisti-1087128185.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084058837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2aa657d762611e77bb04430d4df07850.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maç, iddianame, iddianame, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, galatasaray, galatasaray sk, şikayet, kaptan
maç, iddianame, iddianame, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, galatasaray, galatasaray sk, şikayet, kaptan

Mahkeme Galatasaray Fenerbahçe derbisi için kararını açıkladı: Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti belli oldu

06:59 23.08.2024 (güncellendi: 07:05 23.08.2024)
© AA / Elif ÖztürkTrendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Elif Öztürk
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine Galatasaraylı futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi ve kulübün doktoru Ertuğrul Karanlık'ın, avukatları aracılığıyla Rams Park stadyum müdürü Ali Çelikkıran, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Galatasaraylı futbolcu Aktürkoğlu hakkında 'spor alanlarında taşkınlık yapılması', 'kasten yaralama', 'yağma', 'cebir, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından şikayetçi olmaları üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.
Takipsizlik kararında, müştekilerin dilekçelerindeki, derbinin ardından Fenerbahçe futbol takımının galibiyet sevinci yaşamadan ve fotoğraf çekimi gerçekleşmeden soyunma odasına götürüldüğü, Fenerbahçe yöneticileri, futbol takımı oyuncuları ve teknik görevlilerin sahaya çıkıp fotoğraf çektirmek istedikleri ancak Galatasaray görevlilerince engellendikleri, fiziki ve sözlü müdahaleye maruz kaldıkları iddialarına yer verildi.
Bir kısım Fenerbahçelinin orta sahada fotoğraf çekilirken Ali Çelikkıran'ın küfür, tehdit ve hakaretlerle yanlarına geldiği, Fenerbahçe ekibine yönelik saldırıda bulunduğu ve Karanlık'ın Çelikkıran tarafından darbedildiği öne sürülen dilekçeye yer verilen kararda, soruşturma kapsamında Çelikkıran'ın ifadesinin alındığı aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu kararı

Kararda, haklarında şikayetçi olunan Kerem Aktürkoğlu ve Yazgan'ın olaylar sırasında Karanlık'a karşı 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemleri olduğuna dair somut bir iddia veya delil bulunmadığı ifade edildi.
Şikayet dilekçesi içeriğinde de Aktürkoğlu ve Yazgan'ın hangi eylemleri nedeniyle hangi suçları işlediklerine dair bir tespitin yer almadığı, sadece şüpheli olarak isimlerinin yazıldığı bildirilen kararda, Çelikkıran ile Karanlık arasında Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çektirme sırasında yaşanan tartışmaya Aktürkoğlu ve Yazgan'ın müdahil olduklarına dair kamera kaydı olmadığı belirtildi.
Kararda, Çelikkıran'ın, Fenerbahçe futbolcusu, takım doktoru ve yöneticilerine saldırarak Fenerbahçe bayrağını gasbettiği iddia edilse de kamera kayıtlarında böyle bir duruma rastlanmadığı vurgulandı.
Çelikkıran'ın fotoğraf çekimi sırasında Fenerbahçe bayrağına uzanarak fotoğraf çekilmesini engellemek istediğinin görüldüğü anlatılan kararda, Çelikkıran'ın cebir ve şiddet kullanmadığı, bu durumun 'yağma' suçu kapsamına giremeyeceği aktarıldı.

Kaptanlığı alındı

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta Muslera ve Icardi'nin oyundan çıkmasına rağmen kaptanlığın Kerem Aktürkoğlu'na geçmemesi dikkatleri çekmişti. Milli yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü. Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim. Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim."

Olaylı maç sonrası 5 şüpheli̇ hakkında i̇ddi̇aname hazırlandı

Maçın ardından çıkan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, dosyanın tek müştekisi Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri belirtilmişti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
SPOR
Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti
Dün, 09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала