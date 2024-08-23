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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-abd-buyukelciligi-kursk-muharebesinden-cikarilan-dersler-bugun-de-gecerli-1087180373.html
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kursk Muharebesi’nden çıkarılan dersler bugün de geçerli
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kursk Muharebesi’nden çıkarılan dersler bugün de geçerli
Sputnik Türkiye
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu ve Nazi ordusu arasındaki Kursk Muharebesi’nden çıkarılan derslerin, Nazilerin Kursk... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T12:28+0300
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Büyükelçiliğin açıklamasında, “Nazilerin Kursk Bölgesini yeniden işgal ettiği günümüzde, Kursk Muharebesi'nden çıkarılacak dersler özellikle önem kazanıyor” ifadesine yer verildi.Kursk Muharebesi'nde Nazi birliklerinin bozguna uğratılmasının yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Tarih bize halkın direncinin, birliğinin ve topraklarını savunmaya hazır olmasının zaferin anahtarı olduğunu öğretiyor. Bugün ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar, 1943'te savaş meydanlarında sergilenen aynı uyum ve kararlılığı gerektiriyor” dendi.Tarihin inanılmaz derecede zor ve kritik bir anında ülkeyi savunan Sovyet askerlerinin başarılarını derin bir saygıyla andıklarını kaydeden Büyükelçilik, “Kursk Muharebesi, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın gidişatını tamamen değiştiren yılmaz irade ve cesaretin sembolü oldu” diye kaydetti.Açıklamada, “Kahramanca çabaları ve fedakârlıklarıyla bize yaşama fırsatı veren Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerinin önünde saygıyla eğiliyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kararlılığı ve cesareti, günümüzde anavatanı savunan ve atalarının işini onurlu bir şekilde sürdüren özel askeri harekat katılımcıları için yol gösterici bir yıldız” ifadesi kullanıldı.5 Temmuz 1943 tarihinde başlayan ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam eden Kursk Muharebesi, tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/suca-sakini-ukraynali-asker-esimi-kursuna-dizerek-oldurdu-1087150470.html
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rusya, abd, ukrayna, kursk, kursk bölgesi, nazi, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu, işgal, ders, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı
rusya, abd, ukrayna, kursk, kursk bölgesi, nazi, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu, işgal, ders, 2. dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Kursk Muharebesi’nden çıkarılan dersler bugün de geçerli

12:28 23.08.2024 (güncellendi: 12:32 23.08.2024)
© Fotoğraf : Rusya’nın ABD BüyükelçiliğiRusya’nın ABD Büyükelçiliği
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© Fotoğraf : Rusya’nın ABD Büyükelçiliği
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Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu ve Nazi ordusu arasındaki Kursk Muharebesi’nden çıkarılan derslerin, Nazilerin Kursk Bölgesini yeniden işgal ettiği günümüzde özellikle önem kazandığını belirtti.
Büyükelçiliğin açıklamasında, “Nazilerin Kursk Bölgesini yeniden işgal ettiği günümüzde, Kursk Muharebesi'nden çıkarılacak dersler özellikle önem kazanıyor” ifadesine yer verildi.
Kursk Muharebesi'nde Nazi birliklerinin bozguna uğratılmasının yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “Tarih bize halkın direncinin, birliğinin ve topraklarını savunmaya hazır olmasının zaferin anahtarı olduğunu öğretiyor. Bugün ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar, 1943'te savaş meydanlarında sergilenen aynı uyum ve kararlılığı gerektiriyor” dendi.
Tarihin inanılmaz derecede zor ve kritik bir anında ülkeyi savunan Sovyet askerlerinin başarılarını derin bir saygıyla andıklarını kaydeden Büyükelçilik, “Kursk Muharebesi, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın gidişatını tamamen değiştiren yılmaz irade ve cesaretin sembolü oldu” diye kaydetti.
Açıklamada, “Kahramanca çabaları ve fedakârlıklarıyla bize yaşama fırsatı veren Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerinin önünde saygıyla eğiliyor ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onların kararlılığı ve cesareti, günümüzde anavatanı savunan ve atalarının işini onurlu bir şekilde sürdüren özel askeri harekat katılımcıları için yol gösterici bir yıldız” ifadesi kullanıldı.
5 Temmuz 1943 tarihinde başlayan ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam eden Kursk Muharebesi, tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir.
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