https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-buyukelci-stanislavov-orbanin-ukrayna-baris-girisimini-degerlendirmek-icin-henuz-cok-erken-1087182705.html

Rus Büyükelçi Stanislavov: Orban’ın Ukrayna barış girişimini değerlendirmek için henüz çok erken

Rus Büyükelçi Stanislavov: Orban’ın Ukrayna barış girişimini değerlendirmek için henüz çok erken

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi Stanislavov, Macaristan Başbakanı Orban’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik barış girişimini değerlendirmek için henüz... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T13:36+0300

2024-08-23T13:36+0300

2024-08-23T13:39+0300

ukrayna krizi

rusya

macaristan

viktor orban

ukrayna

barış misyonu

avrupa birliği

charles michel

kursk

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Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi Yevgeniy Stanislavov, Sputnik’e açıklamasında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın temmuz başlarında, Ukrayna'daki çatışmayı durdurmayı amaçlayan ve ‘barış misyonu’ olarak adlandırılan bir dizi diplomatik adım attığını anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Macaristan liderinin öngörülü bir siyasetçi olduğunu bir kez daha kanıtladığını dile getiren Rus diplomat, Orban’ın 18 Temmuz’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e yazdığı mektupta, “yakın zamanda gerilimin radikal bir şekilde tırmanacağını” öngördüğünü anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Kiev rejiminin bu “iğrenç macerasının” müzakere sürecinin başlamasına yönelik tüm umutları yok ettiğini dile getiren Stanislavov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘AB liderleri, Orban’ı eleştirerek saldırgan niyetlerini gösterdi’Brüksel’in emriyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin neredeyse tüm liderlerinin Orban’ın ‘barış misyonunu’ eleştirdiğine dikkat çeken Rus Büyükelçi, “Böylelikle, Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen sözde barış konferansı etrafındaki diplomatik faaliyetlerle örtbas etmeye çalıştıkları gerçek saldırgan niyetlerini bir kez daha gösterdiler” yorumunda bulundu.Stanislavov, “Macaristan Başbakanı şu ana kadar en önemli uluslararası meselelerde dünyanın tüm büyük oyuncularıyla siyasi diyalog yürütebilen tek AB lideri olduğunu kanıtladı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-abd-buyukelciligi-kursk-muharebesinden-cikarilan-dersler-bugun-de-gecerli-1087180373.html

rusya

macaristan

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avrupa birliği

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rusya, macaristan, viktor orban, ukrayna, barış misyonu, avrupa birliği, charles michel, kursk