https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rus-buyukelci-stanislavov-orbanin-ukrayna-baris-girisimini-degerlendirmek-icin-henuz-cok-erken-1087182705.html
Rus Büyükelçi Stanislavov: Orban’ın Ukrayna barış girişimini değerlendirmek için henüz çok erken
Rus Büyükelçi Stanislavov: Orban’ın Ukrayna barış girişimini değerlendirmek için henüz çok erken
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi Stanislavov, Macaristan Başbakanı Orban’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik barış girişimini değerlendirmek için henüz... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T13:36+0300
2024-08-23T13:36+0300
2024-08-23T13:39+0300
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Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi Yevgeniy Stanislavov, Sputnik’e açıklamasında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın temmuz başlarında, Ukrayna'daki çatışmayı durdurmayı amaçlayan ve ‘barış misyonu’ olarak adlandırılan bir dizi diplomatik adım attığını anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Macaristan liderinin öngörülü bir siyasetçi olduğunu bir kez daha kanıtladığını dile getiren Rus diplomat, Orban’ın 18 Temmuz’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e yazdığı mektupta, “yakın zamanda gerilimin radikal bir şekilde tırmanacağını” öngördüğünü anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Kiev rejiminin bu “iğrenç macerasının” müzakere sürecinin başlamasına yönelik tüm umutları yok ettiğini dile getiren Stanislavov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘AB liderleri, Orban’ı eleştirerek saldırgan niyetlerini gösterdi’Brüksel’in emriyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin neredeyse tüm liderlerinin Orban’ın ‘barış misyonunu’ eleştirdiğine dikkat çeken Rus Büyükelçi, “Böylelikle, Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen sözde barış konferansı etrafındaki diplomatik faaliyetlerle örtbas etmeye çalıştıkları gerçek saldırgan niyetlerini bir kez daha gösterdiler” yorumunda bulundu.Stanislavov, “Macaristan Başbakanı şu ana kadar en önemli uluslararası meselelerde dünyanın tüm büyük oyuncularıyla siyasi diyalog yürütebilen tek AB lideri olduğunu kanıtladı” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-abd-buyukelciligi-kursk-muharebesinden-cikarilan-dersler-bugun-de-gecerli-1087180373.html
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rusya, macaristan, viktor orban, ukrayna, barış misyonu, avrupa birliği, charles michel, kursk
rusya, macaristan, viktor orban, ukrayna, barış misyonu, avrupa birliği, charles michel, kursk
Rus Büyükelçi Stanislavov: Orban’ın Ukrayna barış girişimini değerlendirmek için henüz çok erken
13:36 23.08.2024 (güncellendi: 13:39 23.08.2024)
Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi Stanislavov, Macaristan Başbakanı Orban’ın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik barış girişimini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, “Bu girişim hızlı değil, uzun vadeli bir etkiyi amaçlıyor” dedi.
Rusya’nın Budapeşte Büyükelçisi Yevgeniy Stanislavov, Sputnik’e açıklamasında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın temmuz başlarında, Ukrayna'daki çatışmayı durdurmayı amaçlayan ve ‘barış misyonu’ olarak adlandırılan bir dizi diplomatik adım attığını anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Kanımca, Viktor Orbán'ın gösterdiği çabaların etkinliğini değerlendirmek için henüz erken, zira bu çabalar medyatik bir etki yaratmayı değil, geleceği hedefliyor.
Macaristan liderinin öngörülü bir siyasetçi olduğunu bir kez daha kanıtladığını dile getiren Rus diplomat, Orban’ın 18 Temmuz’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e yazdığı mektupta, “yakın zamanda gerilimin radikal bir şekilde tırmanacağını” öngördüğünü anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, sadece üç hafta sonra, 6 Ağustos'ta doğrulandı. Ukrayna ordusu, farklı ülkelerden paralı askerlerin yardımıyla Kursk Bölgesinde Rusya Federasyonu topraklarını işgal etti ve sivil halka yönelik alenen terör saldırısı başlatarak ayrım gözetmeksizin Rus sivil ve enerji altyapı tesislerini hedef aldı ve Kursk nükleer santralinin güvenliğini tehlikeye attı.
Kiev rejiminin bu “iğrenç macerasının” müzakere sürecinin başlamasına yönelik tüm umutları yok ettiğini dile getiren Stanislavov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Meşruiyetini yitirmiş olan mevcut Kiev rejimi, ihtiyaç duyduğu şeyin barış değil, çatışmanın tırmandırılması olduğunu gösterdi. Amaçları, Rusya’yı kendi deyimleriyle ‘stratejik yenilgiye’ uğratmaktan umudunu kesmeyen Batılı efendilerinin desteğini korumak. Bu durumda, Kiev’deki mevcut yetkililerle bir şeyler müzakere etmenin varsayımsal olasılığı bile bizim için tüm anlamını yitirdi.
‘AB liderleri, Orban’ı eleştirerek saldırgan niyetlerini gösterdi’
Brüksel’in emriyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin neredeyse tüm liderlerinin Orban’ın ‘barış misyonunu’ eleştirdiğine dikkat çeken Rus Büyükelçi, “Böylelikle, Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen sözde barış konferansı etrafındaki diplomatik faaliyetlerle örtbas etmeye çalıştıkları gerçek saldırgan niyetlerini bir kez daha gösterdiler” yorumunda bulundu.
Stanislavov, “Macaristan Başbakanı şu ana kadar en önemli uluslararası meselelerde dünyanın tüm büyük oyuncularıyla siyasi diyalog yürütebilen tek AB lideri olduğunu kanıtladı” diye ekledi.