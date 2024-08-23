https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/muglada-buzagi-guzellik-yarismasi-duzenlendi-1087196746.html

Muğla'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi

Muğla'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel hale gelen Buzağı Güzellik Yarışması'nın bu yıl 37'ncisi düzenlendi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T18:37+0300

2024-08-23T18:37+0300

2024-08-23T18:37+0300

yaşam

güzellik

güzellik yarışması

buzağı

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muğla

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Yerkesik Mahallesi’nde düzenlenen 37. Buzağı Güzellik Yarışması'na çeşitli kategorilerde 25 buzağı katıldı. Hem güzellik hem de süsleme kategorilerinde mücadele etti. Yarışmada üç kategoride dereceye giren buzağılar belirlendi. Simental kategorisinde birinci Efe Kanal’ın buzağısı olurken, birinciliği Montafon kategorisinde Alperen Sarıoğlu’nun, Holştayn kategorisinde ise Cem Savran’ın buzağısı kazandı.Yarışma boyunca sevimli hayvanlar davetlilerin büyük ilgisini toplarken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

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