https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/muglada-buzagi-guzellik-yarismasi-duzenlendi-1087196746.html
Muğla'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi
Muğla'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel hale gelen Buzağı Güzellik Yarışması'nın bu yıl 37'ncisi düzenlendi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T18:37+0300
2024-08-23T18:37+0300
2024-08-23T18:37+0300
yaşam
güzellik
güzellik yarışması
buzağı
ödül
muğla
menteşe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087196573_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_58ec153983b2996274184e7f65edf216.jpg
Yerkesik Mahallesi’nde düzenlenen 37. Buzağı Güzellik Yarışması'na çeşitli kategorilerde 25 buzağı katıldı. Hem güzellik hem de süsleme kategorilerinde mücadele etti. Yarışmada üç kategoride dereceye giren buzağılar belirlendi. Simental kategorisinde birinci Efe Kanal’ın buzağısı olurken, birinciliği Montafon kategorisinde Alperen Sarıoğlu’nun, Holştayn kategorisinde ise Cem Savran’ın buzağısı kazandı.Yarışma boyunca sevimli hayvanlar davetlilerin büyük ilgisini toplarken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/fransada-olumcul-mavi-dil-hastaligi-vakalarinda-patlama-4-kat-artti-1087194104.html
muğla
menteşe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/17/1087196573_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_08e3087b40188bba4f19f4c6c11fbda2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güzellik, güzellik yarışması, buzağı, ödül, muğla, menteşe
güzellik, güzellik yarışması, buzağı, ödül, muğla, menteşe
Muğla'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlendi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel hale gelen Buzağı Güzellik Yarışması'nın bu yıl 37'ncisi düzenlendi.
Yerkesik Mahallesi’nde düzenlenen 37. Buzağı Güzellik Yarışması'na çeşitli kategorilerde 25 buzağı katıldı.
Hem güzellik hem de süsleme kategorilerinde mücadele etti. Yarışmada üç kategoride dereceye giren buzağılar belirlendi. Simental kategorisinde birinci Efe Kanal’ın buzağısı olurken, birinciliği Montafon kategorisinde Alperen Sarıoğlu’nun, Holştayn kategorisinde ise Cem Savran’ın buzağısı kazandı.
Yarışma boyunca sevimli hayvanlar davetlilerin büyük ilgisini toplarken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi.