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Fransa'da ölümcül 'mavi dil hastalığı' vakalarında patlama: 4 kat arttı
Fransa'da ölümcül 'mavi dil hastalığı' vakalarında patlama: 4 kat arttı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın 10 şehirin, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı vakalarında son haftalarda artış yaşandı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T17:13+0300
2024-08-23T17:13+0300
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Fransa Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez 5 Ağustos’ta görülen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, son günlerde yaklaşık 4 kat artarak 22 Ağustos itibarıyla 190 oldu.Bakanlık, mavi dil hastalığı vakalarında 'patlama' görüldüğünü ancak yeni vakaların ilk vakaların görüldüğü yerlerin yakınında tespit edildiğini bildirdi.Virüsle mücadele kapsamında 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlatılan ücretsiz aşılama hizmetinin, sene sonuna kadar süreceği belirtildi.Hükümetin bir önceki raporuna göre, 14 Ağustos'ta ülkenin altı vilayetinde 41 mavi dil hastalığı vakası tespit edilmişti.Belçika'da başlamıştıBelçika’da da ay başında baş gösteren 'mavi dil hastalığı' giderek yayılıyor. Virüs 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan virüs insanlara bulaşmıyor.Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.Hastalık hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.'Mavi Dil Hastalığı' nedir?Mavi Dil Hastalığı koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının çoğu türü ve deve gibi yabani ve evcil geviş getiren hayvanları etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.Mavi dil virüsü, enfeksiyonu hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getiren hayvanların bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsinden sadece birkaç tür böcek vektörü, viremik hayvanlarla temas ederek enfekte olan geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü taşır.Yirmi altı farklı serotip tanımlanan virüste, her bir türün hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas ya da süt tüketimi yoluyla bulaşmadığı için 'Mavi Dil Virüsü' ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski bulunmamaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/hayvanlarda-gorulen-olumcul-mavi-dil-hastaligi-yayiliyor-500den-fazla-ciftlik-etkilendi-1087065950.html
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mavi dil hastalığı, mavi dil virüsü, mavi dil hastalığı nedir? mavi dil virüsü nedir, mavi dil hastalığının belirtileri, mavi dil hastalığı nedir, koyunlarda mavi dil hastalığı nedir, hayvanlarda mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı, mavi dil hastalığı ölümcülmüdür, mavi dil hastalığı nasıl geçer, mavi dil hastalığı aşısı, mavi dil hastalığı etkeni, fransa mavi dil virüsü
mavi dil hastalığı, mavi dil virüsü, mavi dil hastalığı nedir? mavi dil virüsü nedir, mavi dil hastalığının belirtileri, mavi dil hastalığı nedir, koyunlarda mavi dil hastalığı nedir, hayvanlarda mavi dil hastalığı nedir, mavi dil hastalığı nasıl bulaşır, mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı, mavi dil hastalığı ölümcülmüdür, mavi dil hastalığı nasıl geçer, mavi dil hastalığı aşısı, mavi dil hastalığı etkeni, fransa mavi dil virüsü

Fransa'da ölümcül 'mavi dil hastalığı' vakalarında patlama: 4 kat arttı

17:13 23.08.2024
© AA / Dursun Aydemirinek
inek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Fransa'nın 10 şehirin, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı vakalarında son haftalarda artış yaşandı.
Fransa Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez 5 Ağustos’ta görülen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, son günlerde yaklaşık 4 kat artarak 22 Ağustos itibarıyla 190 oldu.
Bakanlık, mavi dil hastalığı vakalarında 'patlama' görüldüğünü ancak yeni vakaların ilk vakaların görüldüğü yerlerin yakınında tespit edildiğini bildirdi.
Virüsle mücadele kapsamında 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlatılan ücretsiz aşılama hizmetinin, sene sonuna kadar süreceği belirtildi.
Hükümetin bir önceki raporuna göre, 14 Ağustos'ta ülkenin altı vilayetinde 41 mavi dil hastalığı vakası tespit edilmişti.

Belçika'da başlamıştı

Belçika’da da ay başında baş gösteren 'mavi dil hastalığı' giderek yayılıyor. Virüs 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan virüs insanlara bulaşmıyor.
Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.
Hastalık hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

'Mavi Dil Hastalığı' nedir?

Mavi Dil Hastalığı koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının çoğu türü ve deve gibi yabani ve evcil geviş getiren hayvanları etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.
Mavi dil virüsü, enfeksiyonu hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getiren hayvanların bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsinden sadece birkaç tür böcek vektörü, viremik hayvanlarla temas ederek enfekte olan geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü taşır.
Yirmi altı farklı serotip tanımlanan virüste, her bir türün hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas ya da süt tüketimi yoluyla bulaşmadığı için 'Mavi Dil Virüsü' ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski bulunmamaktadır.
inek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
DÜNYA
Hayvanlarda görülen ölümcül 'mavi dil hastalığı' yayılıyor: 500'den fazla çiftlik etkilendi
20 Ağustos, 18:19
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