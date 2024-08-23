https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/fransada-olumcul-mavi-dil-hastaligi-vakalarinda-patlama-4-kat-artti-1087194104.html

Fransa'da ölümcül 'mavi dil hastalığı' vakalarında patlama: 4 kat arttı

Fransa'da ölümcül 'mavi dil hastalığı' vakalarında patlama: 4 kat arttı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın 10 şehirin, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı vakalarında son haftalarda artış yaşandı. 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T17:13+0300

2024-08-23T17:13+0300

2024-08-23T17:13+0300

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Fransa Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez 5 Ağustos’ta görülen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, son günlerde yaklaşık 4 kat artarak 22 Ağustos itibarıyla 190 oldu.Bakanlık, mavi dil hastalığı vakalarında 'patlama' görüldüğünü ancak yeni vakaların ilk vakaların görüldüğü yerlerin yakınında tespit edildiğini bildirdi.Virüsle mücadele kapsamında 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlatılan ücretsiz aşılama hizmetinin, sene sonuna kadar süreceği belirtildi.Hükümetin bir önceki raporuna göre, 14 Ağustos'ta ülkenin altı vilayetinde 41 mavi dil hastalığı vakası tespit edilmişti.Belçika'da başlamıştıBelçika’da da ay başında baş gösteren 'mavi dil hastalığı' giderek yayılıyor. Virüs 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan virüs insanlara bulaşmıyor.Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.Hastalık hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.'Mavi Dil Hastalığı' nedir?Mavi Dil Hastalığı koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının çoğu türü ve deve gibi yabani ve evcil geviş getiren hayvanları etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.Mavi dil virüsü, enfeksiyonu hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getiren hayvanların bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsinden sadece birkaç tür böcek vektörü, viremik hayvanlarla temas ederek enfekte olan geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü taşır.Yirmi altı farklı serotip tanımlanan virüste, her bir türün hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas ya da süt tüketimi yoluyla bulaşmadığı için 'Mavi Dil Virüsü' ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski bulunmamaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/hayvanlarda-gorulen-olumcul-mavi-dil-hastaligi-yayiliyor-500den-fazla-ciftlik-etkilendi-1087065950.html

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