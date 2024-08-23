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Mersin'de sokak köpeği sahiplenene mama ve bakım desteği verilecek
Mersin'de sokak köpeği sahiplenene mama ve bakım desteği verilecek
Sputnik Türkiye
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları yeni kampanya ile sokaktaki köpek sayısını asgari miktara indirmeyi hedefliyor. Hayvan sahiplendirme merkezi... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T15:26+0300
2024-08-23T15:26+0300
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Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenlenen toplantıda vatandaşları sahipsiz hayvanlar için düzen etkinliğe katılmaları için davet etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden" adıyla sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi için bir kampanya başlattı.Vahap Seçer konuşmasında, "Belediye bünyesinde son 10 yılda 31 bin 496 sahipsiz köpeğin kısırlaştırıldı...Şu an Mersin'de kısırlaştırılmış küpeli köpek sayısı yaklaşık 16-17 bin. Kısırlaştırılmamış köpek ise 4-5 bin civarında" dedi.Yapılan kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarıyla sokaktaki köpek sayısını minimuma düşürmeyi hedefleyen kampanya, bakımevlerindeki köpekleri sahiplenen kişilere iki yıl boyunca mama, parazit ilacı, pet kuaför ve aşı desteği verilecek. Ayrıca köpekler kısırlaştırılıp Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilecek.Kampanya kapsamında 'sahiplendirme merkezi' oluşturulacakVahap Seçer konuyla ilgili, "Merkezimiz haftanın her günü ziyarete açık olacak. Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yaptığımız değerlendirme sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verildi. Yıllık kuru mama tüketimimiz yaklaşık 150 kilograma denk geliyor. Yemek atıklarınızı bize vermenizi istiyoruz. Son yıllarda edindiğimiz makineyle yemek artıklarını pelet (yem) haline getiriyoruz. Hayvanların iştahla yediğini gözlemliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/izmir-yanginindan-kurtarilan-hayvanlar-icin-sahiplenme-etkinligi-duzenlendi-1087146259.html
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sokak hayvanları, mersin büyükşehir belediyesi, vahap seçer , köpek, kedi
sokak hayvanları, mersin büyükşehir belediyesi, vahap seçer , köpek, kedi

Mersin'de sokak köpeği sahiplenene mama ve bakım desteği verilecek

15:26 23.08.2024
© AA / Aleyna CoşkunMersin Belediye Başkanı Vahap Seçer
Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Aleyna Coşkun
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları yeni kampanya ile sokaktaki köpek sayısını asgari miktara indirmeyi hedefliyor. Hayvan sahiplendirme merkezi kurulacağını ifade eden belediye başkanı, barınaklardan sahiplenen köpekler için 'iki yıl boyunca mama ve parazit ilacı desteği sağlanacağını' bildirdi.
Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenlenen toplantıda vatandaşları sahipsiz hayvanlar için düzen etkinliğe katılmaları için davet etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden" adıyla sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi için bir kampanya başlattı.
Vahap Seçer konuşmasında, "Belediye bünyesinde son 10 yılda 31 bin 496 sahipsiz köpeğin kısırlaştırıldı...Şu an Mersin'de kısırlaştırılmış küpeli köpek sayısı yaklaşık 16-17 bin. Kısırlaştırılmamış köpek ise 4-5 bin civarında" dedi.
Yapılan kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarıyla sokaktaki köpek sayısını minimuma düşürmeyi hedefleyen kampanya, bakımevlerindeki köpekleri sahiplenen kişilere iki yıl boyunca mama, parazit ilacı, pet kuaför ve aşı desteği verilecek. Ayrıca köpekler kısırlaştırılıp Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilecek.

Kampanya kapsamında 'sahiplendirme merkezi' oluşturulacak

Vahap Seçer konuyla ilgili, "Merkezimiz haftanın her günü ziyarete açık olacak. Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yaptığımız değerlendirme sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verildi. Yıllık kuru mama tüketimimiz yaklaşık 150 kilograma denk geliyor. Yemek atıklarınızı bize vermenizi istiyoruz. Son yıllarda edindiğimiz makineyle yemek artıklarını pelet (yem) haline getiriyoruz. Hayvanların iştahla yediğini gözlemliyoruz" dedi.
İzmir hayvan sahiplendirme etkinliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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