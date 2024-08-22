https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/izmir-yanginindan-kurtarilan-hayvanlar-icin-sahiplenme-etkinligi-duzenlendi-1087146259.html

İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi

İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi

Sputnik Türkiye

İzmir Karşıyaka'da meydana gelen orman yangınları sonrası kurtarılan hayvanlar için hayvan sahiplenme etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T16:38+0300

2024-08-22T16:38+0300

2024-08-22T16:38+0300

türkiye

sokak hayvanları

izmir büyükşehir belediyesi

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

afad

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evcil hayvan

hayvanseverler

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Patili Perşembe' etkinliğiyle, Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sırasında bölgedeki barınaklardan çıkarılan ve ormandan kurtarılan hayvanları sahiplendirme etkinliği yapıldı. Tedavileri yapılan kedi ve köpekleri sahiplenmek için geçici hayvan tedavi merkezinde toplanıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı öncülüğünde başlatılan etkinlik hayvanseverlerin ilgisini çekti. Alana getirilen hayvanların aşı ve bakımlarının tamamlandığı bildirildi.AFAD'tan gelen ihbarlarla yaklaşık 750 hayvanın kurtarıldığı, hayvanlardan bir bölümünün tedavilerinin sürdüğü, bir bölümünün doğal ortama bırakıldığı belirtilirken, kedi ve köpeklerin ise sahiplendirilmek için etkinliğe getirildikleri bildirildi.

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sokak hayvanları, izmir büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, afad, yangın, evcil hayvan, hayvanseverler