https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/izmir-yanginindan-kurtarilan-hayvanlar-icin-sahiplenme-etkinligi-duzenlendi-1087146259.html
İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi
İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi
Sputnik Türkiye
İzmir Karşıyaka'da meydana gelen orman yangınları sonrası kurtarılan hayvanlar için hayvan sahiplenme etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T16:38+0300
2024-08-22T16:38+0300
2024-08-22T16:38+0300
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sokak hayvanları
izmir büyükşehir belediyesi
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
afad
yangın
evcil hayvan
hayvanseverler
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Patili Perşembe' etkinliğiyle, Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sırasında bölgedeki barınaklardan çıkarılan ve ormandan kurtarılan hayvanları sahiplendirme etkinliği yapıldı. Tedavileri yapılan kedi ve köpekleri sahiplenmek için geçici hayvan tedavi merkezinde toplanıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı öncülüğünde başlatılan etkinlik hayvanseverlerin ilgisini çekti. Alana getirilen hayvanların aşı ve bakımlarının tamamlandığı bildirildi.AFAD'tan gelen ihbarlarla yaklaşık 750 hayvanın kurtarıldığı, hayvanlardan bir bölümünün tedavilerinin sürdüğü, bir bölümünün doğal ortama bırakıldığı belirtilirken, kedi ve köpeklerin ise sahiplendirilmek için etkinliğe getirildikleri bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-duyurdu-izmirde-3-bolgede-ve-bolu-goynukteki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1086975110.html
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sokak hayvanları, izmir büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, afad, yangın, evcil hayvan, hayvanseverler
sokak hayvanları, izmir büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, afad, yangın, evcil hayvan, hayvanseverler
İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi
İzmir Karşıyaka'da meydana gelen orman yangınları sonrası kurtarılan hayvanlar için hayvan sahiplenme etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik bir çok hayvanseverin ilgisini çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Patili Perşembe' etkinliğiyle, Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sırasında bölgedeki barınaklardan çıkarılan ve ormandan kurtarılan hayvanları sahiplendirme etkinliği yapıldı. Tedavileri yapılan kedi ve köpekleri sahiplenmek için geçici hayvan tedavi merkezinde toplanıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı öncülüğünde başlatılan etkinlik hayvanseverlerin ilgisini çekti. Alana getirilen hayvanların aşı ve bakımlarının tamamlandığı bildirildi.
AFAD'tan gelen ihbarlarla yaklaşık 750 hayvanın kurtarıldığı, hayvanlardan bir bölümünün tedavilerinin sürdüğü, bir bölümünün doğal ortama bırakıldığı belirtilirken, kedi ve köpeklerin ise sahiplendirilmek için etkinliğe getirildikleri bildirildi.