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İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi
İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi
Sputnik Türkiye
İzmir Karşıyaka'da meydana gelen orman yangınları sonrası kurtarılan hayvanlar için hayvan sahiplenme etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T16:38+0300
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Patili Perşembe' etkinliğiyle, Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sırasında bölgedeki barınaklardan çıkarılan ve ormandan kurtarılan hayvanları sahiplendirme etkinliği yapıldı. Tedavileri yapılan kedi ve köpekleri sahiplenmek için geçici hayvan tedavi merkezinde toplanıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı öncülüğünde başlatılan etkinlik hayvanseverlerin ilgisini çekti. Alana getirilen hayvanların aşı ve bakımlarının tamamlandığı bildirildi.AFAD'tan gelen ihbarlarla yaklaşık 750 hayvanın kurtarıldığı, hayvanlardan bir bölümünün tedavilerinin sürdüğü, bir bölümünün doğal ortama bırakıldığı belirtilirken, kedi ve köpeklerin ise sahiplendirilmek için etkinliğe getirildikleri bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-duyurdu-izmirde-3-bolgede-ve-bolu-goynukteki-yanginlar-kontrol-altina-alindi-1086975110.html
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sokak hayvanları, izmir büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, afad, yangın, evcil hayvan, hayvanseverler
sokak hayvanları, izmir büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, afad, yangın, evcil hayvan, hayvanseverler

İzmir yangınından kurtarılan hayvanlar için sahiplenme etkinliği düzenlendi

16:38 22.08.2024
© AA / Berkan Çetinİzmir hayvan sahiplendirme etkinliği
İzmir hayvan sahiplendirme etkinliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA / Berkan Çetin
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İzmir Karşıyaka'da meydana gelen orman yangınları sonrası kurtarılan hayvanlar için hayvan sahiplenme etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik bir çok hayvanseverin ilgisini çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Patili Perşembe' etkinliğiyle, Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sırasında bölgedeki barınaklardan çıkarılan ve ormandan kurtarılan hayvanları sahiplendirme etkinliği yapıldı. Tedavileri yapılan kedi ve köpekleri sahiplenmek için geçici hayvan tedavi merkezinde toplanıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı öncülüğünde başlatılan etkinlik hayvanseverlerin ilgisini çekti. Alana getirilen hayvanların aşı ve bakımlarının tamamlandığı bildirildi.
© AA / Berkan Çetinİzmir hayvan sahiplendirme etkinliği
İzmir hayvan sahiplendirme etkinliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
İzmir hayvan sahiplendirme etkinliği
© AA / Berkan Çetin
AFAD'tan gelen ihbarlarla yaklaşık 750 hayvanın kurtarıldığı, hayvanlardan bir bölümünün tedavilerinin sürdüğü, bir bölümünün doğal ortama bırakıldığı belirtilirken, kedi ve köpeklerin ise sahiplendirilmek için etkinliğe getirildikleri bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı duyurdu: Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı
18 Ağustos, 12:28
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