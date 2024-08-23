https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bitcoin-62-bin-dolarda-kripto-paralar-neden-yukseliyor-1087197920.html

Bitcoin 62 bin dolarda: Kripto paralar neden yükseliyor?

Bitcoin 62 bin dolarda: Kripto paralar neden yükseliyor?

Sputnik Türkiye

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarını takip etti. Powell para politikasında güvercin mesajlar açıkladı. Açıklamaların... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T19:03+0300

2024-08-23T19:03+0300

2024-08-23T19:03+0300

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ABD Merkez Başkanı Powell'in açıklamaları sonrası Bitcoin 62 bin doları aşarken, Ethereum 2 bin 700 dolara yaklaştı. Altın ise Türk Lirası karşısında 20 lira değer kazandı.Merkez bankası başkanları, uzun vadeli politika konularını ele almak için Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bir araya geldi.Powell açıklamaları sonrası Bitcoin ve altın yükseldiFED Başkanı Powell'ın eylül ayında faiz indirimi sinyalinin ardından Bitcoin ve altında yukarı yönlü artış oldu. Altının gram fiyatı 20 lira yükselirken, Bitcoin ise 50 bin lira değerinde yükseliş gösterdi.Cumhuriyet altını kaç lira? Gram altın ne kadar?23 Ağustos Cuma günü Saat 18:55 itibari ile altın fiyatları;Gram Altın 2.741,70 TL, Ons Altın 2.511,11 TL, Altın ($/kg) 81.900,00 $, Altın (Euro/kg) 73.430,52 Cumhuriyet Altını 18.796,39 TL, Çeyrek Altın 4.568,86 TL, Reşat Altın 19.365,13 TL, Kulplu Reşat Altın 19.326,29 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yargitay-altinlar-kimin-tartismasina-son-verdi-dugunde-takilar-kime-takilirsa-o-kiside-kalacak-1087191269.html

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