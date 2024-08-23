Yargıtay, 'altınlar kimin' tartışmasına son verdi: 'Düğünde takılar kime takılırsa o kişide kalacak'

Türkiye
YÖK üniversite kayıtlarını 2 Eylül’e kadar uzattı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de çiftçi eylemleri yayılıyor: ‘Tarımda önemli bir krizle karşı karşıyayız’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
İş kazalarında bugün iş güveninliği uzmanının önemini konuşuyoruz
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Tel Aviv’deki patlama ‘bu ateşte sadece biz yanmayacağız’ mesajı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Zelenskiy'nin bu açıklaması neredeyse savaşa sebebiyet vermektir. Toprak bütünlüğümüz hedef alınmıştır'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
17:39
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:26
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:20
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:10
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ÇEDES'e karşı çıktığı için sürülen Serkan Bebek: Anayasa'yı savunduğum için cezalandırıldım
12:06
81 dk
HABER MASASI
İş kazaları konusunda Türkiye Avrupa'da birinci sırada
13:30
46 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
14:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yargitay-altinlar-kimin-tartismasina-son-verdi-dugunde-takilar-kime-takilirsa-o-kiside-kalacak-1087191269.html
Yargıtay, 'altınlar kimin' tartışmasına son verdi: 'Düğünde takılar kime takılırsa o kişide kalacak'
Yargıtay, 'altınlar kimin' tartışmasına son verdi: 'Düğünde takılar kime takılırsa o kişide kalacak'
Sputnik Türkiye
Yargıtay, düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitirecek bir karara imza atarak söz konusu bu takıların düğünde kime takıldıysa o... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:21+0300
2024-08-23T16:27+0300
türkiye
yargıtay
ziynet
ziynet eşyası
düğün
boşanma
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/14/1057653311_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_87c333d49d47dc4d493da3045fa9ee69.jpg
Ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada 'ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu' kararına hükmetti.'Erkeğe takılan ziynet eşyaları erkeğe, kadına takılan ziynetler ise kadına aittir'Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "'Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K.' sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi" cümlelerini kaydetti.Açıklamasına devam eden Tekışık, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/yargitay-esinin-akrabalariyla-gorusmek-istemeyen-ve-onlara-kotu-davranan-kadini-kusurlu-saydi-1086703830.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/14/1057653311_204:0:852:486_1920x0_80_0_0_099c39e862efa66545376670b9985148.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, ziynet , ziynet eşyası, düğün, boşanma, altın
yargıtay, ziynet , ziynet eşyası, düğün, boşanma, altın

Yargıtay, 'altınlar kimin' tartışmasına son verdi: 'Düğünde takılar kime takılırsa o kişide kalacak'

16:21 23.08.2024 (güncellendi: 16:27 23.08.2024)
© AAKocaeli'de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası
Kocaeli'de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
Abone ol
Yargıtay, düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitirecek bir karara imza atarak söz konusu bu takıların düğünde kime takıldıysa o kişide kalacağına dair hüküm verdi.
Ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada 'ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu' kararına hükmetti.

'Erkeğe takılan ziynet eşyaları erkeğe, kadına takılan ziynetler ise kadına aittir'

Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "'Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K.' sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi" cümlelerini kaydetti.
Açıklamasına devam eden Tekışık, şu cümleleri kaydetti:

Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır. Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir. Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir.

Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
TÜRKİYE
Yargıtay, eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen ve onlara kötü davranan kadını kusurlu saydı
10 Ağustos, 13:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала