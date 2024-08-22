https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kpss-onlisans-sinav-giris-yerleri-aciklandi--1087152446.html
KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı
KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS ekranı üzerinden yayımlanan KPSS ön... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T18:02+0300
2024-08-22T18:02+0300
2024-08-22T18:10+0300
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ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.KPSS Ön lisans sınavı ne zaman?1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri açıklandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
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KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı
18:02 22.08.2024 (güncellendi: 18:10 22.08.2024)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS ekranı üzerinden yayımlanan KPSS ön lisans sınav giriş yerleriyle birlikte, adaylar sınav giriş belgelerine erişebilecek.
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.
KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.
KPSS Ön lisans sınavı ne zaman?
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri açıklandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Adaylar https://ais.osym.gov.tr/
adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.