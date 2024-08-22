https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kpss-onlisans-sinav-giris-yerleri-aciklandi--1087152446.html

KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı

KPSS ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS ekranı üzerinden yayımlanan KPSS ön... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı.KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.KPSS Ön lisans sınavı ne zaman?1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri açıklandı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

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