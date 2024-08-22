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MEB’in gündemi ‘yabancı okullar’: Kriz hakkında neler biliniyor?
MEB’in gündemi ‘yabancı okullar’: Kriz hakkında neler biliniyor?
Sputnik Türkiye
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı göndermişti. Yazıda Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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MEB, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.Açıklamada "Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..." ifadeleri kullanıldı.‘Türk okullarında dini eğitime izin verilmedi’Geçen ay Milliyet gazetesindeki köşesinde konuya değinen Abbas Güçlü, yabancı okul krizinin perde arkasına değinmişti. Gazeteci Güçlü, yabancı ülkelerde bulunan Türk okullarında verilen din dersine bu ülkelerin karşı çıkmalarına tepki olarak bizim de buradaki yabancı okullarda benzeri bir uygulama yapmak istememizden kaynaklı bu durum ortaya çıktı iddiasında bulunmuştu.Türk öğrenciler yabancı okullara kayıt olamayacakTürkçe isim olayından sonra Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı açıklandı.Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu ancak hangileri olduğu resmi olarak açıklanmadı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı mevzuata uymayan bazı okul isimleri;Yabancı isimler taşıyan uluslararası okullar (Örneğin: "International", "American", "British" gibi kelimeler içeren okullar).Tarihi kişilik veya yer isimleri içeren okullar (Örneğin: "Galileo", "Einstein", "Wellington" gibi isimler).Yabancı kuruluşların adını taşıyan okullar (Örneğin: "Harvard", "Oxford" gibi isimlerle kurulan okullar).Yabancı kelime veya kavramlar içeren okullar (Örneğin: "College", "School" gibi İngilizce kelimeler içeren okullar).Mevzuattın hangi yabancı okulları kapsadığı belirsiz, ancak bu okulların isimleri öne çıkıyor;Alman Lisesi, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Avusturya Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi, İstanbul Japon Okulu, Merzifon Amerikan Koleji, Özel İzmir Amerikan Koleji, Pierre Loti Fransız Lisesi, Robert Lisesi, Saint Benoît Fransız Lisesi, Saint Michel Fransız Lisesi, SEV Amerikan Koleji, Tarabya İngiliz Okulları, Tarsus Amerikan Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi (İstanbul), Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (İstanbul), Saint Joseph Fransız Lisesi, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (İstanbul), İstanbul İtalyan Lisesi, İstanbul Uluslararası Toplum Okulu (IICS) ve British International School Istanbul (BISI).
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meb-6-ildeki-30-okulun-isminin-turkce-olmadigi-icin-degistirilmesini-istedi-1087106467.html
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yabancı okullar, mevzuata uymayan yabancı okullar, meb yabancı okul, fransa okulları, alman okulları, japon okulları, avusturya okulları, italyan okulu
yabancı okullar, mevzuata uymayan yabancı okullar, meb yabancı okul, fransa okulları, alman okulları, japon okulları, avusturya okulları, italyan okulu

MEB’in gündemi ‘yabancı okullar’: Kriz hakkında neler biliniyor?

17:18 22.08.2024
© AAMEB kurs
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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı göndermişti. Yazıda Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarının mevzuata uygun hale getirilmesini istedi. Peki, yabancı okul krizinin perde arkası ne? İsimleri mevzuata uymayan yabancı okullar hangisi?
MEB, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu.
Açıklamada "Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..." ifadeleri kullanıldı.

‘Türk okullarında dini eğitime izin verilmedi’

Geçen ay Milliyet gazetesindeki köşesinde konuya değinen Abbas Güçlü, yabancı okul krizinin perde arkasına değinmişti. Gazeteci Güçlü, yabancı ülkelerde bulunan Türk okullarında verilen din dersine bu ülkelerin karşı çıkmalarına tepki olarak bizim de buradaki yabancı okullarda benzeri bir uygulama yapmak istememizden kaynaklı bu durum ortaya çıktı iddiasında bulunmuştu.

Türk öğrenciler yabancı okullara kayıt olamayacak

Türkçe isim olayından sonra Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı açıklandı.
Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu ancak hangileri olduğu resmi olarak açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı mevzuata uymayan bazı okul isimleri;
Yabancı isimler taşıyan uluslararası okullar (Örneğin: "International", "American", "British" gibi kelimeler içeren okullar).
Tarihi kişilik veya yer isimleri içeren okullar (Örneğin: "Galileo", "Einstein", "Wellington" gibi isimler).
Yabancı kuruluşların adını taşıyan okullar (Örneğin: "Harvard", "Oxford" gibi isimlerle kurulan okullar).
Yabancı kelime veya kavramlar içeren okullar (Örneğin: "College", "School" gibi İngilizce kelimeler içeren okullar).
Mevzuattın hangi yabancı okulları kapsadığı belirsiz, ancak bu okulların isimleri öne çıkıyor;
Alman Lisesi, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Avusturya Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi, İstanbul Japon Okulu, Merzifon Amerikan Koleji, Özel İzmir Amerikan Koleji, Pierre Loti Fransız Lisesi, Robert Lisesi, Saint Benoît Fransız Lisesi, Saint Michel Fransız Lisesi, SEV Amerikan Koleji, Tarabya İngiliz Okulları, Tarsus Amerikan Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi (İstanbul), Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (İstanbul), Saint Joseph Fransız Lisesi, Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (İstanbul), İstanbul İtalyan Lisesi, İstanbul Uluslararası Toplum Okulu (IICS) ve British International School Istanbul (BISI).
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
TÜRKİYE
MEB, 6 ildeki 30 okulun isminin Türkçe olmadığı için değiştirilmesini istedi
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