Bakan Yumaklı duyurdu: Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı

"Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol altına alındı bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette.

Üçüncü yangın dün akşam İzmir Urla'da, makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler. Müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden Sayın Valimizin koordinasyonunda, emniyet ekipleri TOMA'lar yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı, buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Halihazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı, üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da 2 uçak ve 1 helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz."