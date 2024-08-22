İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısını vurduğunu duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
07:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
07:18
1 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
07:26
3 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
07:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Üreticiden tüketiciye geçen süreçte ürün fiyatları
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan iş kazaları
13:30
35 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
14:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
O aktris, ismini Türkçe bir isimle değiştirdi
17:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
NASA, gizemli bir nesne keşfetti
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar borç nedeniyle haczedildi
18:37
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı’
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
19:17
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
19:25
6 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
20:05
2 dk
SESLİ HABER
İzmir’de toplu balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Başlık: Uzmanı uyardı: 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Şehit yakınları ve gazilere tren bileti kolaylığı
22:35
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
23:25
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ali Yerlikaya döneminde kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/israil-ordusu-lubnanin-guneyindeki-hizbullah-altyapisini-vurdugunu-duyurdu-1087126755.html
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısını vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısını vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 10 farklı yerde Hizbullah’a ait altyapı tesislerine yönelik hava saldırısının düzenlendiğini belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T08:42+0300
2024-08-22T08:46+0300
dünya
israil
lübnan
hizbullah
israil ordusu
hava saldırısı
gazze şeridi
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086034416_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee3c95c6f41d5f50e7a638daf506361f.jpg
İsrail ordusunun Telegram paylaşımında, İsrail Hava Kuvvetleri dün gece Lübnan’ın güneyindeki 10 farklı yerde Hizbullah’a ait tesislere saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.Açıklamada, vurulan tesislerine silah depolarını, askeri yapıları ve Hizbullah’ın “İsrail devletine karşı terör saldırılarında kullanılan” bir roket fırlatma aracını içerdiği kaydedildi.İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle tırmanmıştı. İsrail ordusu ve Hizbullah, sınırdaki mevzilere her gün karşılıklı olarak saldırılar düzenliyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin ülkenin güney bölgelerindeki evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. İsrail de ülkenin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html
israil
lübnan
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086034416_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_cd57622e482d686610b0c12cb19aa599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, hava saldırısı, gazze şeridi, ortadoğu
israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, hava saldırısı, gazze şeridi, ortadoğu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısını vurduğunu duyurdu

08:42 22.08.2024 (güncellendi: 08:46 22.08.2024)
© Sputnik / Abedal Kader Albaiİsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 10 farklı yerde Hizbullah’a ait altyapı tesislerine yönelik hava saldırısının düzenlendiğini belirtti.
İsrail ordusunun Telegram paylaşımında, İsrail Hava Kuvvetleri dün gece Lübnan’ın güneyindeki 10 farklı yerde Hizbullah’a ait tesislere saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada, vurulan tesislerine silah depolarını, askeri yapıları ve Hizbullah’ın “İsrail devletine karşı terör saldırılarında kullanılan” bir roket fırlatma aracını içerdiği kaydedildi.
İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle tırmanmıştı. İsrail ordusu ve Hizbullah, sınırdaki mevzilere her gün karşılıklı olarak saldırılar düzenliyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin ülkenin güney bölgelerindeki evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. İsrail de ülkenin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.
Abraham Lincoln uçak gemisi muharebe grubu ile Kearsarge Amfibik Çıkarma Grubu Umman Denizi'nde ortak operasyon yürütürken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
DÜNYA
ABD ordusu duyurdu: Abraham Lincoln uçak gemisi Ortadoğu’da
07:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала