https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/israil-ordusu-lubnanin-guneyindeki-hizbullah-altyapisini-vurdugunu-duyurdu-1087126755.html

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısını vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah altyapısını vurduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 10 farklı yerde Hizbullah’a ait altyapı tesislerine yönelik hava saldırısının düzenlendiğini belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T08:42+0300

2024-08-22T08:42+0300

2024-08-22T08:46+0300

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İsrail ordusunun Telegram paylaşımında, İsrail Hava Kuvvetleri dün gece Lübnan’ın güneyindeki 10 farklı yerde Hizbullah’a ait tesislere saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.Açıklamada, vurulan tesislerine silah depolarını, askeri yapıları ve Hizbullah’ın “İsrail devletine karşı terör saldırılarında kullanılan” bir roket fırlatma aracını içerdiği kaydedildi.İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle tırmanmıştı. İsrail ordusu ve Hizbullah, sınırdaki mevzilere her gün karşılıklı olarak saldırılar düzenliyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin ülkenin güney bölgelerindeki evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. İsrail de ülkenin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html

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