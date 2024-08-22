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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abd-ordusu-duyurdu-abraham-lincoln-ucak-gemisi-ortadoguda-1087124542.html
ABD ordusu duyurdu: Abraham Lincoln uçak gemisi Ortadoğu’da
ABD ordusu duyurdu: Abraham Lincoln uçak gemisi Ortadoğu’da
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'daki unsurlarını artırmayı sürdüren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim bağlamında, USS Abraham... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T07:27+0300
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CENTCOM’un sosyal medya platformu X hesabından yaptığı duyuruda, “F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarını taşıyan USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk alanına ulaştı” ifadesi kullanıldı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına karşı İsrail’in savunmasını güçlendirme amacıyla bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile USS Georgia nükleer denizaltısını gönderme emrini vermişti.Bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu da bulunuyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı durumunda, ülkesinin İsrail'i savunmak üzere Ortadoğu’daki unsurlarını konuşlandırmaya tamamen hazır olduğunu söylemişti.İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için İran'ın meşru savunma hakkını kullanacağını söylemişti.İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BM Güvenlik Konseyi'nin görevini yerine getirmediğini belirten Bakiri, "İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/unrwa-gazzede-artik-guvenli-bir-yer-yok-insanlar-sanki-olumu-bekliyor-1087120056.html
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abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, uss abraham lincoln, ortadoğu, israil, iran, filistin, lübnan, hamas, ali bakıri, lloyd austin, antony blinken
abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, uss abraham lincoln, ortadoğu, israil, iran, filistin, lübnan, hamas, ali bakıri, lloyd austin, antony blinken

ABD ordusu duyurdu: Abraham Lincoln uçak gemisi Ortadoğu’da

07:27 22.08.2024 (güncellendi: 07:40 22.08.2024)
© REUTERS / HANDOUTAbraham Lincoln uçak gemisi muharebe grubu ile Kearsarge Amfibik Çıkarma Grubu Umman Denizi'nde ortak operasyon yürütürken
Abraham Lincoln uçak gemisi muharebe grubu ile Kearsarge Amfibik Çıkarma Grubu Umman Denizi'nde ortak operasyon yürütürken - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© REUTERS / HANDOUT
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Ortadoğu'daki unsurlarını artırmayı sürdüren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim bağlamında, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’ya vardığını duyurdu.
CENTCOM’un sosyal medya platformu X hesabından yaptığı duyuruda, “F-35C ve F/A-18 Block III savaş uçaklarını taşıyan USS Abraham Lincoln, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk alanına ulaştı” ifadesi kullanıldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına karşı İsrail’in savunmasını güçlendirme amacıyla bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile USS Georgia nükleer denizaltısını gönderme emrini vermişti.
Bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubu da bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı durumunda, ülkesinin İsrail'i savunmak üzere Ortadoğu’daki unsurlarını konuşlandırmaya tamamen hazır olduğunu söylemişti.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in saldırganlığının önüne geçmek için İran'ın meşru savunma hakkını kullanacağını söylemişti.
İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BM Güvenlik Konseyi'nin görevini yerine getirmediğini belirten Bakiri, "İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir." demişti.
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