https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/alti-gundur-kayip-olan-rus-turist-icin-marmaris-karis-karis-araniyor-1087147670.html

Altı gündür kayıp olan Rus turist için Marmaris karış karış aranıyor

Altı gündür kayıp olan Rus turist için Marmaris karış karış aranıyor

Sputnik Türkiye

Tatil için geldiği Marmaris'te altı gün önce kaybolan Rus turist Natalya Somova için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları, Rusya... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T16:44+0300

2024-08-22T16:44+0300

2024-08-22T16:44+0300

türkiye

marmaris

karya yürüyüş yolu

kayıp

rus turist

rusya antalya başkonsolosluğu

natalya somova

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Moskova'dan 11 Ağustos'ta tatil için Marmaris'e gelen 48 yaşındaki Natalya Somova, 17 Ağustos'ta sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrıldı. Yakınlarına Karya Yürüyüş Yolu'na gideceğini söyleyen Somova, bir daha oteline dönmedi. Ülkesine dönmeyince yakınları Türkiye'deki yetkilileri aradı19 Ağustos'ta ülkesine dönmesi beklenen Somova'nın yakınları kendisine ulaşamayınca ilk olarak oteli ve tur acentesini aradı. Rus turistle ilgili bir bilgiye ulaşılamayınca bu kez Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerine başvuru yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede Natalya Somova'nın 17 Ağustos'ta sabah saatlerinde üzerinde beyaz uzun kollu bir tişört, siyah eşofman, spor ayakkabı ve bej rengi bir sırt çantasıyla otelden ayrıldığı tespit edildi. İlçedeki bütün güvenlik kameralarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Somova'nın en son İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya Yürüyüş Yolu güzergahında görüldüğünü tespit etti.İz takip köpekleri bölgeye sevk edildi11 kilometre uzunluğunda ve farklı patika yollardan oluşan Karya Yürüyüş Yolu'nda polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Muğla AFAD, AKUT Marmaris, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmaları başlattı. Gece yapılan aramalarda bölgede bulunan bir fişin kayıp turiste ait olduğunun ortaya çıkması üzerine sabah saatlerinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan iz takip köpekleri de bölgeye sevk edildi. Sarp ve kayalık alanda üç farklı noktada drone ile arama çalışmaları başlatıldı. Ama kayıp turistten tek bir iz bile bulunamadı. Bölge didik didik aranıyorNatalya Somova'nın akrabalarının da Rusya'da gelerek arama çalışmalarını takip ettiği belirtilirken Rusya Antalya Başkonsolosluğu da çalışmaları yakinen izliyor.Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, " İlçe emniyet asayiş ekiplerimiz ve Jandarma ekiplerimiz hem kamera kayıtlarını inceliyor hem de oldukça sarp ve dağlık olan alanda AFAD Muğla ekipleri ve gönüllüler ile birlikte, iz takip köpekleri ve yüksek çözünürlüklü dronlar eşliğinde arama çalışmaları devam ediyor. Amacımız her türlü ihtimali değerlendirerek didik didik tarama yapmak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/2024un-ilk-5-ayinda-turkiyeyi-ziyaret-eden-turist-sayisi-aciklandi-ruslar-ilk-sirada-1085195952.html

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marmaris

karya yürüyüş yolu

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marmaris, karya yürüyüş yolu, kayıp, rus turist, rusya antalya başkonsolosluğu, natalya somova