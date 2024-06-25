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2024'ün ilk 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı açıklandı: Ruslar ilk sırada
2024'ün ilk 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı açıklandı: Ruslar ilk sırada
Sputnik Türkiye
Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 15 milyon 784 bin 213'ü yabancılardan oluştu. Ocak-Mart yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı. 2024 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 14 artış göstererek 5 milyon 130 bin 119 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.47 artış sağladı.Rusya ilk sıradaMayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu yüzde 15.32 artış ve 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18.12 artışla 729 bin 505 ziyaretçi ile ikinci sırada, İngiltere ise yüzde 21.62 artışla 550 bin 592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16.20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51.78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bayram-tatilinde-havalimanlarinda-rekor-7-milyon-916-bin-726-yolcu-hizmet-aldi-1085193878.html
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kültür ve turizm bakanlığı, turist, almanya, rusya federasyonu, ingiltere, bulgaristan, polonya, iran
kültür ve turizm bakanlığı, turist, almanya, rusya federasyonu, ingiltere, bulgaristan, polonya, iran

2024'ün ilk 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı açıklandı: Ruslar ilk sırada

10:56 25.06.2024
© AAİstanbul plaj
İstanbul plaj - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA
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Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 15 milyon 784 bin 213'ü yabancılardan oluştu. Ocak-Mart yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı. 2024 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 14 artış göstererek 5 milyon 130 bin 119 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.47 artış sağladı.

Rusya ilk sırada

Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu yüzde 15.32 artış ve 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18.12 artışla 729 bin 505 ziyaretçi ile ikinci sırada, İngiltere ise yüzde 21.62 artışla 550 bin 592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.
Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16.20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51.78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.
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