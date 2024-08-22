https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akaryakitta-buyuk-indirim-bu-gece-yarisi-geliyor-1087139029.html

Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor

Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzine bu gece indirim yapılacağı öğrenildi. Litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim geliyor. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T14:11+0300

2024-08-22T14:11+0300

2024-08-22T14:11+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

lpg

motorin

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akaryakıt zammı

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Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelecek.ÖTV zamları ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını da etkiliyor. Petroldeki düşüş nedeniyle benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.Benzin fiyatları 3 büyükşehirde değişecekBu gece yarısı benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html

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