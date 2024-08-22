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Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor
Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzine bu gece indirim yapılacağı öğrenildi. Litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim geliyor. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T14:11+0300
2024-08-22T14:11+0300
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Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelecek.ÖTV zamları ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını da etkiliyor. Petroldeki düşüş nedeniyle benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.Benzin fiyatları 3 büyükşehirde değişecekBu gece yarısı benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html
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benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları, lpg fiyatı, motorin fiyatı, benzin indirim, lpg indirim, mazot indirim, petrol fiyatları, enerji piyasası düzenleme kurulu
benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları, lpg fiyatı, motorin fiyatı, benzin indirim, lpg indirim, mazot indirim, petrol fiyatları, enerji piyasası düzenleme kurulu

Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor

14:11 22.08.2024
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© İHA
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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzine bu gece indirim yapılacağı öğrenildi. Litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim geliyor.
Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelecek.
ÖTV zamları ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını da etkiliyor. Petroldeki düşüş nedeniyle benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

Benzin fiyatları 3 büyükşehirde değişecek

Bu gece yarısı benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2024
EKONOMİ
Akaryakıt için Resmi Gazete'den karar: Benzin, motorin ve biyoyakıtta EPDK yeni fiyatları açıkladı
3 Ağustos, 10:35
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