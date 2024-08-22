https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akaryakitta-buyuk-indirim-bu-gece-yarisi-geliyor-1087139029.html
Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor
Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzine bu gece indirim yapılacağı öğrenildi. Litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim geliyor. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T14:11+0300
2024-08-22T14:11+0300
2024-08-22T14:11+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
lpg
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelecek.ÖTV zamları ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını da etkiliyor. Petroldeki düşüş nedeniyle benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.Benzin fiyatları 3 büyükşehirde değişecekBu gece yarısı benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html
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benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları, lpg fiyatı, motorin fiyatı, benzin indirim, lpg indirim, mazot indirim, petrol fiyatları, enerji piyasası düzenleme kurulu
benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları, lpg fiyatı, motorin fiyatı, benzin indirim, lpg indirim, mazot indirim, petrol fiyatları, enerji piyasası düzenleme kurulu
Akaryakıtta büyük indirim: Bu gece yarısı geliyor
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzine bu gece indirim yapılacağı öğrenildi. Litre fiyatına 1 lira 46 kuruş indirim geliyor.
Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim gelecek.
ÖTV zamları ve yurt dışı piyasalardaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını da etkiliyor. Petroldeki düşüş nedeniyle benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.
Benzin fiyatları 3 büyükşehirde değişecek
Bu gece yarısı benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.