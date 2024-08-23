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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/tabelalar-yine-degisti-benzine-indirim-geldi-mazot-fiyatlari-da-degisecek-mi-1087168778.html
Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?
Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, mazota indirim gelecek mi? Bezin ne kadar... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T07:28+0300
2024-08-23T07:28+0300
ekonomi
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Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti. Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarına göre, motorinin litresi 43.94 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satışa sunuluyor.İndi̇ri̇m sonrası benzi̇n li̇tre fi̇yatıBenzine gelecek 1.46 TL indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43.21 TL’ye, İzmir’de 43.98 TL’ye ve Ankara’da 43.53 TL’ye geriledi.Motori̇n li̇tre fi̇yatiMazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43.84 TL, İzmir’de 44.80 TL ve Ankara’da ise 44.31 TL’den satışa sunuluyor.Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplama yöntemleri, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin pompaya nasıl yansıyacağını belirlemede önemli rol oynuyor.
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izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 23 ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?

07:28 23.08.2024
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA
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Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, mazota indirim gelecek mi? Bezin ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti. Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarına göre, motorinin litresi 43.94 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satışa sunuluyor.

İndi̇ri̇m sonrası benzi̇n li̇tre fi̇yatı

Benzine gelecek 1.46 TL indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43.21 TL’ye, İzmir’de 43.98 TL’ye ve Ankara’da 43.53 TL’ye geriledi.

Motori̇n li̇tre fi̇yati

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43.84 TL, İzmir’de 44.80 TL ve Ankara’da ise 44.31 TL’den satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplama yöntemleri, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin pompaya nasıl yansıyacağını belirlemede önemli rol oynuyor.
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
EKONOMİ
30 milyondan fazla çalışanı etkileyecek değişiklik yolda, ilk adım atıldı: Mesai saatleri değişiyor mu?
19 Ağustos, 10:38
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