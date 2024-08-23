https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/tabelalar-yine-degisti-benzine-indirim-geldi-mazot-fiyatlari-da-degisecek-mi-1087168778.html

Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?

Tabelalar yine değişti, benzine indirim geldi: Mazot fiyatları da değişecek mi?

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, mazota indirim gelecek mi? Bezin ne kadar... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T07:28+0300

2024-08-23T07:28+0300

2024-08-23T07:28+0300

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Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti. Benzin fiyatlarında yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarına göre, motorinin litresi 43.94 liradan, benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satışa sunuluyor.İndi̇ri̇m sonrası benzi̇n li̇tre fi̇yatıBenzine gelecek 1.46 TL indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43.21 TL’ye, İzmir’de 43.98 TL’ye ve Ankara’da 43.53 TL’ye geriledi.Motori̇n li̇tre fi̇yatiMazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43.84 TL, İzmir’de 44.80 TL ve Ankara’da ise 44.31 TL’den satışa sunuluyor.Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplama yöntemleri, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin pompaya nasıl yansıyacağını belirlemede önemli rol oynuyor.

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