https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/yurt-genelinde-sicakliklar-4-ila-5-derece-dusecek-hafta-sonu-saganak-etkili-olacak-1087115534.html

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek: Hafta sonu sağanak etkili olacak

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek: Hafta sonu sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Yurt, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T19:57+0300

2024-08-21T19:57+0300

2024-08-21T19:57+0300

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Yarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, İç Ege, Göller Yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını söyledi.Cuma günü Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, şunları kaydetti:'Ankara'da sağanak bekleniyor'İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının 31 ila 34 derece arasında seyredeceğini söyledi.Ankara'da yarın ve cuma günü yerel gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini anlatan Macit, "Hava sıcaklıkları 31-32 derece civarında olacak" dedi.İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Macit, sıcaklıkların 36 ila 37 derece civarında olacağını aktardı.

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