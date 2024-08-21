https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-saganak-yagis-geliyor-1087079858.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni 21 Ağustos hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T07:11+0300

2024-08-21T07:11+0300

2024-08-21T07:11+0300

türkiye

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Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde, öğleden sonra ise Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını ve ani taşkın gibi risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 41°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluARTVİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluTRABZON °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 30°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAKuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, periyot boyu doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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