https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/yargitay-yeni-aldigi-aractaki-kokuya-care-bulamayan-tuketiciyi-hakli-buldu-aracin-degistirilmesine-1087092886.html

Yargıtay, yeni aldığı araçtaki kokuya çare bulamayan tüketiciyi haklı buldu, aracın değiştirilmesine hükmetti

Yargıtay, yeni aldığı araçtaki kokuya çare bulamayan tüketiciyi haklı buldu, aracın değiştirilmesine hükmetti

Sputnik Türkiye

Yeni aldığı aracındaki kokuyu mahkemeye taşıyan tüketiciye sevindiren haber Yargıtay'dan geldi. Yerel mahkemenin reddettiği dosyayı inceleyen Yargıtay aracın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T11:52+0300

2024-08-21T11:52+0300

2024-08-21T11:52+0300

türkiye

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tüketici hakem heyeti

tüketici hakları

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Ankara'da bir tüketici aldığı sıfır kilometre araçtaki ağır kokuyu fark edince önce firma yetkililerine ulaştı. 'Zamanla koku kaybolacak' yanıtını alan tüketici, kokunun devam etmesi üzerine kansorejen etki göstererek hayatının riske girebileceği düşüncesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyeti 'ayıplı mal' kararı verdiTüketici Hakem Heyeti, aracın ayıplı olduğuna, bu nedenle yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Firma bu kararı yerine getirmeyince mağdur tüketici aracının yeni araçla değiştirilmesini, aksi takdirde araç bedelinin tarafına verilmesini talep ederek dava açtı. Mahkeme, koku ispatlanamadığı için davayı reddettiAdliyeye taşınan olayda, mahkeme araçtaki kokunun kansorejen etkisi olup olmadığı hususunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ndeki laboratuvara müzekkere yazdı. Mahkeme, aracın plastik koku ölçüm incelemesi yapılması sonrası araçla ilgili kesin raporunu hazırlayacağını taraflara iletti. TUBİTAK, gelen evraka ilişkin araç içinde koku ölçümünün çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi kapsamı dışında bulunması nedeniyle kendileri tarafından yapılamadığını belirtti. Mahkemeyse araçta koku bulunduğuna yönelik iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle ve ayıp malın ihbar süresi içerisinde bulunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.Yargıtay kararı bozduYerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaş, dosyayı bir üst mahkeme olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na taşıdı. Yerel mahkemenin verdiği red kararını inceleyen Daire, mahkemece yargılama sırasında davacının iddiası ile ilgili kesin nitelikte bilirkişi raporu tanzimi sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirtti. Daire, araçtaki koku iddiası üzerine biri kimya alanında olmak üzere teknik üniversiteden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, rapor tanzimi sağlanmasına karar verdi. Yargıtay, eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verildiğini ifade ederek, dosyayı bozdu. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

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