https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/arac-sahipleri-dikkat-yargitaydan-emsal-sifir-otomobil-karari-1082731242.html

Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan emsal sıfır otomobil kararı

Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan emsal sıfır otomobil kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay, ayıplı sıfır otomobil satışlarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi. Alınan karara göre kişiler, aracın misliyle değiştirilmesini veya... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T15:19+0300

2024-04-13T15:19+0300

2024-04-13T15:19+0300

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır otomobillerde meydana gelen arızalarla ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında ayıplı sıfır araç satın alan bir kişi, aracın ücretsiz bir şekilde onarılmasını veya misliyle değiştirilmesini talep edebilir. Gelin bu olayın detaylarına bakalım.Bir kişi, 2016 yılında sıfır otomobil satın aldı. Ancak araç, sadece 10 ay sonra bozuldu. Yetkili servise giden kişi, aracın motorunun değiştirilmesi gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine anlaşan taraflar, ekstra ödeme ile aracın değiştirilmesi konusunda anlaştılar. Değiştirilen otomobil, 2 yıl sonra yine aynı sorunla karşılaşınca işler karıştı.Otomobilin ikinci kez değiştirilmesini istediİkinci kez ayıplı otomobille karşılaşan kişi, bu kez de aracın değiştirilmesini istedi ancak taraflar arasında anlaşmaya varılamadı. Hâl böyle olunca taraflar, davalık oldular. Mahkeme heyeti, yaptığı incelemeler sonucunda aracın değiştirilmesine karar verdi. Ancak sıfır otomobili satan bayi, bu karara itiraz etti. İstinaf mahkemesi, bayinin talebini reddedince Yargıtay devreye girdi.Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelenen davada, tüketicinin haklı olduğuna karar verildi. Yazılı kararda, satılan bir malın ayıplı olması durumunda tüketicinin mağdur edilemeyeceği, kişinin onarım veya misliyle değişim hakkının olduğu ifade edildi.

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