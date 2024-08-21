https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/unrwa-gazzede-artik-guvenli-bir-yer-yok-insanlar-sanki-olumu-bekliyor-1087120056.html

UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor

UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T23:47+0300

2024-08-21T23:47+0300

2024-08-21T23:47+0300

israil- filistin çatışması

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.UNRWA yetkilisi, 'İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini' ve Gazzelilerin artık 'cephe hattından sadece birkaç blok uzakta' olduğunu vurguladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bm-israilin-gazzedeki-tahliye-karari-213-bin-filistinliyi-etkiledi-1087085696.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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