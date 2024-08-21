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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/unrwa-gazzede-artik-guvenli-bir-yer-yok-insanlar-sanki-olumu-bekliyor-1087120056.html
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T23:47+0300
2024-08-21T23:47+0300
israil- filistin çatışması
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.UNRWA yetkilisi, 'İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini' ve Gazzelilerin artık 'cephe hattından sadece birkaç blok uzakta' olduğunu vurguladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bm-israilin-gazzedeki-tahliye-karari-213-bin-filistinliyi-etkiledi-1087085696.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor

23:47 21.08.2024
© AP Photo / Khalil HamraGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer kalmadığı konusunda açıklama yaptı.
UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.
UNRWA yetkilisi, 'İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini' ve Gazzelilerin artık 'cephe hattından sadece birkaç blok uzakta' olduğunu vurguladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM: İsrail'in Gazze'deki tahliye kararı 213 bin Filistinliyi etkiledi
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