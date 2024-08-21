https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/unrwa-gazzede-artik-guvenli-bir-yer-yok-insanlar-sanki-olumu-bekliyor-1087120056.html
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T23:47+0300
2024-08-21T23:47+0300
2024-08-21T23:47+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.UNRWA yetkilisi, 'İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini' ve Gazzelilerin artık 'cephe hattından sadece birkaç blok uzakta' olduğunu vurguladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bm-israilin-gazzedeki-tahliye-karari-213-bin-filistinliyi-etkiledi-1087085696.html
israil
filistin
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
UNRWA: Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer kalmadığı konusunda açıklama yaptı.
UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok, insanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi" ifadesini kullandı.
UNRWA yetkilisi, 'İsrail'in insani bölge olarak adlandırdığı alanların ön cephe haline geldiğini' ve Gazzelilerin artık 'cephe hattından sadece birkaç blok uzakta' olduğunu vurguladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.