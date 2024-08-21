https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bm-israilin-gazzedeki-tahliye-karari-213-bin-filistinliyi-etkiledi-1087085696.html

BM: İsrail'in Gazze'deki tahliye kararı 213 bin Filistinliyi etkiledi

BM: İsrail'in Gazze'deki tahliye kararı 213 bin Filistinliyi etkiledi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Ağustos ayında Gazze Şeridi'ndeki sivillerin tahliyesi için verdiği son emrin yaklaşık 213 bin Filistinliyi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T10:19+0300

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2024-08-21T10:19+0300

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) açıklamasında, Ağustos ayının başından bu yana İsrail ordusunun Han Yunus ve Deyr el-Belah başta olmak üzere kuzey Gazze'de yaklaşık 213 bin kişiyi etkileyen 9 tahliye emri yayınladığı anımsatılırken, “İsrail’in Filistinlileri yerinden ederek tahliye için yönlendirdiği El-Mevasi bölgesindeki nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 30 bin ila 34 bin kişi arasında bulunmakta, yoğunluk dramatik bir hal almaktadır” ifadelerine yer verildi.İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak mı kullanıyor?İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı ‘tahliye’ kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorlarken, BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.Gazze'de oradan oraya savrulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalırken nüfus yoğunluğunun insani durumu daha da kötüleştiren dramatik bir hal aldığı El-Mevasi’de daha önce kilometrekare başına bin 200 kişi olarak gözlemlenen nüfus yoğunluğu, son günlerde 34 bine yükselmiş durumda.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ana-muhalefet-lideri-lapid-netanyahuyu-hedef-aldi-muzakelereleri-sabote-etme-girisimleri-1087068564.html

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