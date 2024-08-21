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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bm-israilin-gazzedeki-tahliye-karari-213-bin-filistinliyi-etkiledi-1087085696.html
BM: İsrail'in Gazze'deki tahliye kararı 213 bin Filistinliyi etkiledi
BM: İsrail'in Gazze'deki tahliye kararı 213 bin Filistinliyi etkiledi
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Ağustos ayında Gazze Şeridi'ndeki sivillerin tahliyesi için verdiği son emrin yaklaşık 213 bin Filistinliyi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T10:19+0300
2024-08-21T10:19+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
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gazze şeridi
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filistin
israil-filistin sorunu
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) açıklamasında, Ağustos ayının başından bu yana İsrail ordusunun Han Yunus ve Deyr el-Belah başta olmak üzere kuzey Gazze'de yaklaşık 213 bin kişiyi etkileyen 9 tahliye emri yayınladığı anımsatılırken, “İsrail’in Filistinlileri yerinden ederek tahliye için yönlendirdiği El-Mevasi bölgesindeki nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 30 bin ila 34 bin kişi arasında bulunmakta, yoğunluk dramatik bir hal almaktadır” ifadelerine yer verildi.İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak mı kullanıyor?İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı ‘tahliye’ kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorlarken, BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.Gazze'de oradan oraya savrulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalırken nüfus yoğunluğunun insani durumu daha da kötüleştiren dramatik bir hal aldığı El-Mevasi’de daha önce kilometrekare başına bin 200 kişi olarak gözlemlenen nüfus yoğunluğu, son günlerde 34 bine yükselmiş durumda.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ana-muhalefet-lideri-lapid-netanyahuyu-hedef-aldi-muzakelereleri-sabote-etme-girisimleri-1087068564.html
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gazze şeridi, gazze, israil filistin, filistin haritası, gazzede açlık, israil ordusu, israil gazze, han yunus,

BM: İsrail'in Gazze'deki tahliye kararı 213 bin Filistinliyi etkiledi

10:19 21.08.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor
Gazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Ağustos ayında Gazze Şeridi'ndeki sivillerin tahliyesi için verdiği son emrin yaklaşık 213 bin Filistinliyi etkilediğini bildirirken, Filistinlilerin yönlendirildiği El-Mevasi bölgesindeki nüfus yoğunluğunun dramatik hale geldiği kaydedildi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) açıklamasında, Ağustos ayının başından bu yana İsrail ordusunun Han Yunus ve Deyr el-Belah başta olmak üzere kuzey Gazze'de yaklaşık 213 bin kişiyi etkileyen 9 tahliye emri yayınladığı anımsatılırken, “İsrail’in Filistinlileri yerinden ederek tahliye için yönlendirdiği El-Mevasi bölgesindeki nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 30 bin ila 34 bin kişi arasında bulunmakta, yoğunluk dramatik bir hal almaktadır” ifadelerine yer verildi.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak mı kullanıyor?

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı ‘tahliye’ kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorlarken, BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.
Gazze'de oradan oraya savrulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.
BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalırken nüfus yoğunluğunun insani durumu daha da kötüleştiren dramatik bir hal aldığı El-Mevasi’de daha önce kilometrekare başına bin 200 kişi olarak gözlemlenen nüfus yoğunluğu, son günlerde 34 bine yükselmiş durumda.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
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