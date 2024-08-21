https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ukraynali-askerler-dortnala-kaciyor-rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-1087096856.html
Ukraynalı askerler dörtnala kaçıyor: Rus ordusu Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
Ukraynalı askerler dörtnala kaçıyor: Rus ordusu Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T13:29+0300
2024-08-21T13:29+0300
2024-08-21T13:33+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Jelannoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı bildirildi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı birliklerin 630 askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 100 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerek altı karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikametteki kaybı 470 asker ve bir tank oldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 700 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu dört karşı saldırıyı püskürttü ve 130 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 30 asker oldu.Rus hava savunma güçleri 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 63 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/italya-basbakan-yardimcisi-salvini-ukraynaya-rusya-topraklarini-vurmasi-icin-silah-gondermek-bir-1087095201.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, yerleşim, yerleşim yeri, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, yerleşim, yerleşim yeri, himars, insansız hava aracı (iha)
Ukraynalı askerler dörtnala kaçıyor: Rus ordusu Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
13:29 21.08.2024 (güncellendi: 13:33 21.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Jelannoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı bildirildi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı birliklerin 630 askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov Bölgesi’nde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun 100 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçerek altı karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın bu istikametteki kaybı 470 asker ve bir tank oldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 700 asker kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu dört karşı saldırıyı püskürttü ve 130 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 30 asker oldu.
Rus hava savunma güçleri 15 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 63 insansız hava aracını engelledi.