https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/italya-basbakan-yardimcisi-salvini-ukraynaya-rusya-topraklarini-vurmasi-icin-silah-gondermek-bir-1087095201.html

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Ukrayna'ya Rusya topraklarını vurması için silah göndermek bir felaket olur

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Ukrayna'ya Rusya topraklarını vurması için silah göndermek bir felaket olur

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Ukrayna’ya Rusya topraklarını vurması için silah göndermenin bir felaket ve dünya çapında bir... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T12:49+0300

2024-08-21T12:49+0300

2024-08-21T12:53+0300

ukrayna krizi

italya

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ukrayna

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silah sevkiyatı

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avrupa parlamentosu

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Kuzey Ligi partisinin lideri Salvini, yerel medyaya demecinde, “Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için yapılan insani ve askeri yardımlar her zaman partimizin onayını aldı. Ama Rusya topraklarında da saldırılar düzenlemek ve öldürmek için silah göndermek bir felaket, dramatik bir dünya çatışmasının habercisi olur” ifadesini kullandı.Salvini, Temmuz ayında Avrupa Parlamentosu'nda, Kiev'in Rusya’yı Batılı silahlarla vurmasına izin verilmesine karşı oy kullanan Kuzey Ligi’nin tutumunun İtalya hükümetinin istikrarını tehlikeye atmayacağını söyledi.İtalya, silahlarının Rusya topraklarındaki saldırılarda kullanılmasının yasaklanmasında ısrar ediyor. İtalya yönetimi, Roma'nın Kiev'e sadece Ukrayna içinde kullanılması gereken silahlar sağladığını ve bunları kontrol altında tuttuğunu defalarca açıklamıştı.Roma, Kiev’e dokuz paket askeri yardım sevkiyatını onaylamıştı. Kiev'e tedarik edilen İtalyan silahlarının listesi gizli tutuluyor ancak son kararnamede Ukrayna için ikinci Samp-T hava savunma sistemini içeriyordu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı asker eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rusya-disisleri-bakanligindan-yabanci-gazetecilere-kursk-uyarisi-1087085153.html

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italya, matteo salvini, kuzey ligi, ukrayna, rusya, silah, silah sevkiyatı, silah tedariki, avrupa parlamentosu, saldırı, samp-t