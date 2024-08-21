https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesindeki-koprulere-yonelik-saldirilarda-himars-fuzeleri-kullandi-1087120177.html
Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki köprülere yönelik saldırılarda HIMARS füzeleri kullandı
Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki köprülere yönelik saldırılarda HIMARS füzeleri kullandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerinin kullandıklarını itiraf etti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T23:51+0300
2024-08-21T23:51+0300
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Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin Telegram kanalında yayınlanan görüntülerde, Kursk bölgesindeki nehir üzerinde Rus ordusunun dubalı köprülerine yönelik çok sayıda saldırı görülüyor.Daha önce Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve içerisinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html
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kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, kiev, himars, köprü
kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, kiev, himars, köprü
Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki köprülere yönelik saldırılarda HIMARS füzeleri kullandı
Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerinin kullandıklarını itiraf etti.
Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin Telegram kanalında yayınlanan görüntülerde, Kursk bölgesindeki nehir üzerinde Rus ordusunun dubalı köprülerine yönelik çok sayıda saldırı görülüyor.
Daha önce Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve içerisinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybetti.