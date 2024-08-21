https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesindeki-koprulere-yonelik-saldirilarda-himars-fuzeleri-kullandi-1087120177.html

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki köprülere yönelik saldırılarda HIMARS füzeleri kullandı

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesindeki köprülere yönelik saldırılarda HIMARS füzeleri kullandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerinin kullandıklarını itiraf etti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T23:51+0300

2024-08-21T23:51+0300

2024-08-21T23:51+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin Telegram kanalında yayınlanan görüntülerde, Kursk bölgesindeki nehir üzerinde Rus ordusunun dubalı köprülerine yönelik çok sayıda saldırı görülüyor.Daha önce Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve içerisinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu, Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 4 bin 130'dan fazla askerini ve 58 tankını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html

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kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, kiev, himars, köprü