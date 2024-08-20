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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html
Kursk Bölgesi’nde Ukrayna askeri konvoyunun ilerleyişi durduruldu: 9 teçhizat kül oldu
Kursk Bölgesi’nde Ukrayna askeri konvoyunun ilerleyişi durduruldu: 9 teçhizat kül oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nin sınır ilçesinde Ukrayna ordusunun askeri konvoyuna düzenlenen saldırıda Batı yapımı dahil 9 zırhlı aracın imha... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T10:30+0300
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı faaliyet gösteren 810. Muhafız Deniz Tugayı askerlerinin Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun bir konvoyunun ilerleyişini durdurarak düşmanın dokuz askeri teçhizatını imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusunun kaybı Stryker, Kozak ve HMMWV zırhlı savaş araçlarının yanı sıra, 82. Hava İndirme Taarruz Tugayı’na bağlı bir bölük olarak gerçekleşti.Rus askerlerin, iki adet Stryker ve Kanada yapımı Roshel SARV zırhlı savaş aracı ile Cougar mayına karşı koruma aracını ele geçirdi ve birkaç düşman askeri esir aldığı ifade edildi.Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırıları sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.19 Ağustos itibariyle Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesinde verdiği kaybın 3 bin 800 asker ve 54 tank olduğu bildirlmişti.Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/maduro-ukraynanin-kaybetmesi-sadece-bir-zaman-meselesi-simdiden-kaybeden-gibi-duruyor-1087035308.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri teçhizat, konvoy, zırhlı araç, stryker

Kursk Bölgesi’nde Ukrayna askeri konvoyunun ilerleyişi durduruldu: 9 teçhizat kül oldu

10:30 20.08.2024 (güncellendi: 10:34 20.08.2024)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıKursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı
Kursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nin sınır ilçesinde Ukrayna ordusunun askeri konvoyuna düzenlenen saldırıda Batı yapımı dahil 9 zırhlı aracın imha edildiğini, birkaç düşman askerin esir alındığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı faaliyet gösteren 810. Muhafız Deniz Tugayı askerlerinin Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun bir konvoyunun ilerleyişini durdurarak düşmanın dokuz askeri teçhizatını imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusunun kaybı Stryker, Kozak ve HMMWV zırhlı savaş araçlarının yanı sıra, 82. Hava İndirme Taarruz Tugayı’na bağlı bir bölük olarak gerçekleşti.
Rus askerlerin, iki adet Stryker ve Kanada yapımı Roshel SARV zırhlı savaş aracı ile Cougar mayına karşı koruma aracını ele geçirdi ve birkaç düşman askeri esir aldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırıları sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.
19 Ağustos itibariyle Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesinde verdiği kaybın 3 bin 800 asker ve 54 tank olduğu bildirlmişti.
Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
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