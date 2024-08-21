https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ukrayna-14-yerlesim-yerini-tahliye-ediyor-1087117533.html
Ukrayna 14 yerleşim yerini tahliye ediyor
Ukrayna 14 yerleşim yerini tahliye ediyor
Sputnik Türkiye
Kiev’in, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunan Krasnoarmeyskiy bölgesindeki 14 yerleşim yerini tahliye... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T21:53+0300
2024-08-21T21:53+0300
2024-08-21T21:52+0300
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Ukrayna Yeniden Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, DHC’nin Kiev kontrolü altındaki Krasnoarmeyskiy bölgesinde bulunan 14 yerleşim yerindeki çocuklu ailelerin tümünün tahliye edileceği kaydedildi.Açıklamada, “Donbass'ın bazı bölgelerinden çocuklar ebeveynleri veya diğer yasal temsilcileriyle birlikte zorunlu olarak tahliye edilecek. İlgilikarar, sıkıyönetim koşullarında nüfusun zorunlu tahliyesi konularına ilişkin koordinasyon merkezi toplantısında oybirliğiyle alındı" ifadelerine yer verildi.Karar kapsamında Krasnoarmeysk ve Rodinskoye kentlerinin yanı sıra İgnatovka, Daçenskoye, Jeltoye, Zelenoye, Lısovka, Novopavlovka, Novoukrainka, Puşkino, Rog, Suhoy Yar, Roza ve Çunişino yerleşimleri tahliye edileceği kaydedildi.
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ukrayna, kiev, donetsk halk cumhuriyeti, tahliye, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass
ukrayna, kiev, donetsk halk cumhuriyeti, tahliye, ukrayna silahlı kuvvetleri, donbass
Ukrayna 14 yerleşim yerini tahliye ediyor
Kiev’in, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunan Krasnoarmeyskiy bölgesindeki 14 yerleşim yerini tahliye edeceği belirtildi.
Ukrayna Yeniden Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, DHC’nin Kiev kontrolü altındaki Krasnoarmeyskiy bölgesinde bulunan 14 yerleşim yerindeki çocuklu ailelerin tümünün tahliye edileceği kaydedildi.
Açıklamada, “Donbass'ın bazı bölgelerinden çocuklar ebeveynleri veya diğer yasal temsilcileriyle birlikte zorunlu olarak tahliye edilecek. İlgilikarar, sıkıyönetim koşullarında nüfusun zorunlu tahliyesi konularına ilişkin koordinasyon merkezi toplantısında oybirliğiyle alındı" ifadelerine yer verildi.
Karar kapsamında Krasnoarmeysk ve Rodinskoye kentlerinin yanı sıra İgnatovka, Daçenskoye, Jeltoye, Zelenoye, Lısovka, Novopavlovka, Novoukrainka, Puşkino, Rog, Suhoy Yar, Roza ve Çunişino yerleşimleri tahliye edileceği kaydedildi.