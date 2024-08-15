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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/zelenskiyin-danismani-itiraf-etti-kursk-saldirisini-batili-muttefiklerle-gorustuk-1086887827.html
Zelenskiy’in danışmanı itiraf etti: ‘Kursk saldırısını Batılı müttefiklerle görüştük’
Zelenskiy’in danışmanı itiraf etti: ‘Kursk saldırısını Batılı müttefiklerle görüştük’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızışına ABD’nin onay verdiği iddia edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T17:47+0300
2024-08-15T17:47+0300
ukrayna krizi
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İngiliz The Independent'a röportaj veren Podolyak, Ukraynalı yetkililerin Kursk bölgesine yapılması planlanan saldırıyı Batılı ortaklarıyla görüştüğünü teyit ettiği konuşmasında, “(Saldırıyla ilgili) Müttefikler arasında görüşmeler vardı, sadece kamu düzeyinde değil” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik saldırısının planlanması ve hazırlanmasında yer almadığını savunmuştu.Bloomberg haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde ise, Washington ve Brüksel’in, Kiev yönetiminin birçok masum sivilin ölümüne yol açan Kursk saldırılarına yeşil ışık yaktığı belirtilirken, “ABD ve AB, İkinci Dünya Savaşı'nın başından bu yana Rus topraklarında ilk kez askeri varlık göstermesi için Ukrayna'ya ‘onay’ verdi” ifadesi kullanıldı.Borrell’den Kiev’e destekAjans, aynı zamanda NATO müttefiklerinin, Kiev'in Rus topraklarında bir dayanak noktası elde etmesinin pek mümkün olmadığını düşündüklerine de dikkat çekerken, ABD Başkanı Joe Biden, saldırının planlanmasında yer aldığına dair basında çıkan haberlere rağmen, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısının Beyaz Saray tarafından ‘kutsandığı’ iddiaları karşısında yorum yapmayı reddetti.Biden, Beyaz Saray muhabirlerine Ukrayna ordusunun Rus bölgesine saldırısıyla ilgili bir soruya cevaben, “Bu konuda kamuoyu önünde yorum yapmamayı tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan AB diplomasi şefi Josep Borrell ise, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Kursk bölgesine yönelik saldırı hakkında yaptığı görüşmede, AB adına Kiev'e tam destek verdiklerini kaydetmişti.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kuleba ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kuleba ile cephe hattındaki son gelişmeleri ve Kursk bölgesindeki karşı saldırıyı ele aldık. AB'nin Ukrayna halkının mücadelesine tam desteğini yineledim” diye belirtmişti.Kiev’in saldırıları sonucunda son verilere göre 12 sivil hayatını kaybetti ve 10'u çocuk olmak üzere 121 kişi yaralandı.120 binden fazla vatandaş Kursk bölgesinin sınır bölgelerini terk etti ya da tahliye edildi.Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Kiev, Kursk bölgesindeki çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 600 kadar askerini, 37 tankını ve 32 zırhlı personel taşıyıcısını kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk Bölgesine yönelik saldırıya “kesinlikle layık olduğu karşılığı alacağını” ve Rusya'nın kendisi için belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html
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ukrayna kursk, kursk bölgesi

Zelenskiy’in danışmanı itiraf etti: ‘Kursk saldırısını Batılı müttefiklerle görüştük’

17:47 15.08.2024
© AAUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızışına ABD’nin onay verdiği iddia edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ofisinin danışmanı Mihail Podolyak, Kiev’in bu saldırıyı Batılı ortaklarıyla görüştüğünü itiraf etti.
İngiliz The Independent'a röportaj veren Podolyak, Ukraynalı yetkililerin Kursk bölgesine yapılması planlanan saldırıyı Batılı ortaklarıyla görüştüğünü teyit ettiği konuşmasında, “(Saldırıyla ilgili) Müttefikler arasında görüşmeler vardı, sadece kamu düzeyinde değil” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Washington'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesine yönelik saldırısının planlanması ve hazırlanmasında yer almadığını savunmuştu.
Bloomberg haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde ise, Washington ve Brüksel’in, Kiev yönetiminin birçok masum sivilin ölümüne yol açan Kursk saldırılarına yeşil ışık yaktığı belirtilirken, “ABD ve AB, İkinci Dünya Savaşı'nın başından bu yana Rus topraklarında ilk kez askeri varlık göstermesi için Ukrayna'ya ‘onay’ verdi” ifadesi kullanıldı.

Borrell’den Kiev’e destek

Ajans, aynı zamanda NATO müttefiklerinin, Kiev'in Rus topraklarında bir dayanak noktası elde etmesinin pek mümkün olmadığını düşündüklerine de dikkat çekerken, ABD Başkanı Joe Biden, saldırının planlanmasında yer aldığına dair basında çıkan haberlere rağmen, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırısının Beyaz Saray tarafından ‘kutsandığı’ iddiaları karşısında yorum yapmayı reddetti.
Biden, Beyaz Saray muhabirlerine Ukrayna ordusunun Rus bölgesine saldırısıyla ilgili bir soruya cevaben, “Bu konuda kamuoyu önünde yorum yapmamayı tercih ederim” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan AB diplomasi şefi Josep Borrell ise, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Kursk bölgesine yönelik saldırı hakkında yaptığı görüşmede, AB adına Kiev'e tam destek verdiklerini kaydetmişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kuleba ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kuleba ile cephe hattındaki son gelişmeleri ve Kursk bölgesindeki karşı saldırıyı ele aldık. AB'nin Ukrayna halkının mücadelesine tam desteğini yineledim” diye belirtmişti.
Kiev’in saldırıları sonucunda son verilere göre 12 sivil hayatını kaybetti ve 10'u çocuk olmak üzere 121 kişi yaralandı.
120 binden fazla vatandaş Kursk bölgesinin sınır bölgelerini terk etti ya da tahliye edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Kiev, Kursk bölgesindeki çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 600 kadar askerini, 37 tankını ve 32 zırhlı personel taşıyıcısını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk Bölgesine yönelik saldırıya “kesinlikle layık olduğu karşılığı alacağını” ve Rusya'nın kendisi için belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söyledi.
Kursk bölgesine saldırı püskürtüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı
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