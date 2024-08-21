https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/turkiyede-7-milyon-suriyeli-ve-13-milyon-yabanci-var-iddiasina-yanit-hicbir-dayanagi-yok-1087076886.html
'Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı var' iddiasına yanıt: 'Hiçbir dayanağı yok'
'Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı var' iddiasına yanıt: 'Hiçbir dayanağı yok'
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı, bir televizyon programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" yönünde yapılan açıklamalara yanıt vererek... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T00:34+0300
2024-08-21T00:34+0300
2024-08-21T00:36+0300
suriyeli
türkiye
suriyeliler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
göç idaresi
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067677423_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a076ba5210788ab96b857b8eb4c95e7.jpg
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar üzerine açıklama yayınladı.Bir televizyon programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasına yanıt verilen açıklamada Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtildi.Açıklamada, şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/fatihte-kopek-saldirisi-sonucu-olen-kisinin-adli-raporu-ortaya-cikti-1087072898.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067677423_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e2834f926d2e3fbfe720c2741f16124f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriyeli, suriyeliler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
suriyeli, suriyeliler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
'Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı var' iddiasına yanıt: 'Hiçbir dayanağı yok'
00:34 21.08.2024 (güncellendi: 00:36 21.08.2024)
Göç İdaresi Başkanlığı, bir televizyon programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" yönünde yapılan açıklamalara yanıt vererek, iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ve hiçbir dayanağının bulunmadığını belirtti.
Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayılarına ilişkin iddialar üzerine açıklama yayınladı.
Bir televizyon programında "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasına yanıt verilen açıklamada Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısının, Başkanlığın internet sitesinden şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ve bu sayıların her hafta düzenli olarak güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Ülkemizde bugün itibarıyla, 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulunan yabancı bulunmaktadır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur." ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriyeli nüfusu 23,5 milyondur. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ise bunların 6,5 milyonu Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadır. Uluslararası kuruluşların sayıları ve Başkanlığımız tarafından açıklanan sayılar ortadayken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur ve dezenformasyon amaçlıdır."