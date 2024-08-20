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Fatih'te köpek saldırısı sonucu ölen kişinin adli tıp raporu ortaya çıktı: '10 santimlik kesiler mevcut'
Fatih'te köpek saldırısı sonucu ölen kişinin adli tıp raporu ortaya çıktı: '10 santimlik kesiler mevcut'
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün gece başıboş sokak köpekleri Ayhan Özçelik isimli kişiyi parçalayarak öldürmüştü. Olay sonrası Ayhan Özçelik'in kalp krizi... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T21:03+0300
2024-08-20T21:11+0300
türkiye
sokak köpeği
sokak hayvanları
fatih
saldırı
istanbul
fatih belediyesi
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Fatih ilçesinde başıboş sokak köpeklerin öldürdüğü Ayhan Özçelik'in adli tıp raporu ortaya çıktı.İstanbul Fatih ilçesinde köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda Özçelik'in kafasında 6-7 köpeğin saldırısı sonucu en küçüğü dört, en büyüğü 10 santimlik kesilerin tespit edildiği açıklandı.15 köpeğin saldırısına maruz kalan Özçelik'in "14.05’te exitus olarak kabul edildiği" aktarıldı.Çok sayıda kesi mevcut olduğu tespit edildiİstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Raporu yayınlandı;"Köpek ısırması sonrası 112 tarafından getirilen hasta. 6-7 adet sokak köpeği saldırmış. 112 den alınan anamneze göre hasta gelişinde nonoryante nonkoopere desature taşikardik olması üzerine crush entübe edildi. Hastanın vücudunda scalpte paryetal ve occipitalde en küçüğü 4 cm; en büyüğü 10 cm civarı derin scalp kesileri; mevcut boyun kısmında sağ ve solda 6cm civarı fasyayı içine alan 3 adet derin kesisi mevcut, solda postauriküler kısımda ense çizgisini içine alan 8 cm'lik derin kesisi mevcut sol kulak üstünde 1cm kesisi mevcut.Ense Kısmında 5cm uzunluğunda düzenli kesisi mevcut. Sol meme altında 3-4 adet 4cm uzunluğunda multipl kesileri mevcut sol aksillada 5 cm kesisi mevcut sol omuz üzerinde multıpl 1x1 cm büyüklüğünde kesileri mevcut.Sol Humerus orta hatta kas dokuyu içine alan 6-7 cm büyüklüğünde derin kesisi mevcut.Sağ Aksilla alt kısımda 5cmlik kesisi mevcut. Sağ clavicula distal kısım üzerinde multipl 1-2 cm uzunluğunda kesileri mevcut.Toraks ön duvar üzerinde multipl dermabrazyonları mevcut. Sol Femur dıstal kesimde 3x3 cm büyüklüğünde kesisi mevcut. Sol paatella proxımalinde yaklaşık 8cmlik derin kesisi mevcut.Sağ Femur medial kesimde yaklaşık 4 cmlik kesisi mevcut.Hastanın bütün vücut genelinde yaygın dermabrzyonları mevcut. Hastaya 3’lü antibiyotik yapıldı. Tetanoz aşısı ve immunglobulin yapıldı. Bütün yaralar bol su ile irrige edildi.Dokulardan bol miktarda toprak olduğu düşünülen yabancı cisim çıkarıldı.Tüm yaralara pansuman yapıldı. 4000 cc SF verildi. Mesane sondası takıldı. Santral venöz kateter takıldı.Boyun medialine ve humerus medialine 2,0 prolen ile yakınlaştırma süturu atıldı.16 F NG TA 13.43’te kardiyak arrest kabul edilen hastaya CPR başlandı.7 adrenalin uygulandı. 14.05’te exitus olarak kabul edildi."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbulda-zihinsel-engelli-adamin-olumune-sebep-olmuslardi-3-sokak-kopegi-yakalanarak-barinaga-1087058919.html
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fatih köpek saldırısı, istanbul fatih, sokak köpekleri saldırısı, ayhan özçelik köpek saldırısı, sokak hayvanları saldırısı
fatih köpek saldırısı, istanbul fatih, sokak köpekleri saldırısı, ayhan özçelik köpek saldırısı, sokak hayvanları saldırısı

Fatih'te köpek saldırısı sonucu ölen kişinin adli tıp raporu ortaya çıktı: '10 santimlik kesiler mevcut'

21:03 20.08.2024 (güncellendi: 21:11 20.08.2024)
© SENAT DESTANOĞLU-AW271074Sokak köpek
Sokak köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© SENAT DESTANOĞLU-AW271074
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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün gece başıboş sokak köpekleri Ayhan Özçelik isimli kişiyi parçalayarak öldürmüştü. Olay sonrası Ayhan Özçelik'in kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Adli tıp raporunda köpek saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı. Özçelik'in kafasında en küçüğü dört, en büyüğü 10 santimlik kesilerin tespit edildiği belirtildi.
Fatih ilçesinde başıboş sokak köpeklerin öldürdüğü Ayhan Özçelik'in adli tıp raporu ortaya çıktı.
İstanbul Fatih ilçesinde köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda Özçelik'in kafasında 6-7 köpeğin saldırısı sonucu en küçüğü dört, en büyüğü 10 santimlik kesilerin tespit edildiği açıklandı.
15 köpeğin saldırısına maruz kalan Özçelik'in "14.05’te exitus olarak kabul edildiği" aktarıldı.

Çok sayıda kesi mevcut olduğu tespit edildi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Raporu yayınlandı;
"Köpek ısırması sonrası 112 tarafından getirilen hasta. 6-7 adet sokak köpeği saldırmış. 112 den alınan anamneze göre hasta gelişinde nonoryante nonkoopere desature taşikardik olması üzerine crush entübe edildi. Hastanın vücudunda scalpte paryetal ve occipitalde en küçüğü 4 cm; en büyüğü 10 cm civarı derin scalp kesileri; mevcut boyun kısmında sağ ve solda 6cm civarı fasyayı içine alan 3 adet derin kesisi mevcut, solda postauriküler kısımda ense çizgisini içine alan 8 cm'lik derin kesisi mevcut sol kulak üstünde 1cm kesisi mevcut.
Ense Kısmında 5cm uzunluğunda düzenli kesisi mevcut. Sol meme altında 3-4 adet 4cm uzunluğunda multipl kesileri mevcut sol aksillada 5 cm kesisi mevcut sol omuz üzerinde multıpl 1x1 cm büyüklüğünde kesileri mevcut.
Sol Humerus orta hatta kas dokuyu içine alan 6-7 cm büyüklüğünde derin kesisi mevcut.
Sağ Aksilla alt kısımda 5cmlik kesisi mevcut. Sağ clavicula distal kısım üzerinde multipl 1-2 cm uzunluğunda kesileri mevcut.
Toraks ön duvar üzerinde multipl dermabrazyonları mevcut. Sol Femur dıstal kesimde 3x3 cm büyüklüğünde kesisi mevcut. Sol paatella proxımalinde yaklaşık 8cmlik derin kesisi mevcut.
Sağ Femur medial kesimde yaklaşık 4 cmlik kesisi mevcut.
Hastanın bütün vücut genelinde yaygın dermabrzyonları mevcut. Hastaya 3’lü antibiyotik yapıldı. Tetanoz aşısı ve immunglobulin yapıldı. Bütün yaralar bol su ile irrige edildi.
Dokulardan bol miktarda toprak olduğu düşünülen yabancı cisim çıkarıldı.
Tüm yaralara pansuman yapıldı. 4000 cc SF verildi. Mesane sondası takıldı. Santral venöz kateter takıldı.
Boyun medialine ve humerus medialine 2,0 prolen ile yakınlaştırma süturu atıldı.
16 F NG TA 13.43’te kardiyak arrest kabul edilen hastaya CPR başlandı.
7 adrenalin uygulandı. 14.05’te exitus olarak kabul edildi."
Sokak köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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İstanbul'da zihinsel engelli adamın ölümüne sebep olmuşlardı: 3 sokak köpeği toplanarak barınağa gönderildi
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