https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/turkiye-ile-baskortostan-arasindaki-ticaret-hacminde-keskin-artis-1087102641.html

Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticaret hacminde keskin artış

Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticaret hacminde keskin artış

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında gelişerek devam eden ticari ilişkiler meyvesini vermeye devam ediyor. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:01+0300

2024-08-21T15:01+0300

2024-08-21T15:31+0300

ekonomi

türkiye

başkortostan

başkurdistan

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ticaret

dış ticaret

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Cumhuriyetin Türkiye ile arasındaki ticaret hacminde keskin artış kaydedildiğine değinen Başkurtistan’ın Dış Ekonomik İlişkiler ve Kongre Faaliyetleri Bakanı Margarita Boliçeva, ‘Uluslararası İşbirliği ve İhracat’ adı verilen ulusal projenin uygulanmasıyla birlikte bölgenin Türkiye ile arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında yüzde 23.5 artış gösterdiğine vurgu yaparken, kaydedilen bu keskin büyümenin cumhuriyetin ihracatındaki artıştan kaynaklandığının altını çizdi.Ekonomik gelişim bakımından Rusya'nın önde gelen bölglelerinden biri olarak kabul gören Başkurtistan’ın Türkiye'ye ihracatının bu ülke ile karşılıklı ticaret cirosunun yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğuna dikkat çeken Boliçeva, “Ocak-Haziran 2023 dönemine kıyasla 2024 yılının ilk altı ayında Türkiye'ye yapılan ihracat hacminin yüzde 26.7 oranında arttığını belirtmek isterim. Türk girişimciler, karşılıklı tedarik ve projeler açısından girişimcilerimizle işbirliğine aktif ilgi gösteriyor. Bu sayede de Türkiye sürekli olarak Başkurdistan'ın en önemli ilk 10 ortağı arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.Başkenti Ufa olarak bilinen ve özerk bir yönetime sahip olan Başkurtistan, Rusya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki en gelişmiş bölgelerinden biri olarak dikkat çekerken, iş dünyasına sunduğu avantajlı yatırım imkanlarıyla bir dizi büyük Türk şirketine de ev sahipliği yapıyor.Cumhuriyetin başlıca tarım ürünleri arasında çavdar, yulaf, darı, keten, şeker pancarı, patates ve ayçiçek yağı yer alırken, Türkiye'nin Rus tahılı ithalatında neredeyse en büyük payın bu cumhuriyete ait olduğu kaydediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/alman-basini-turkiyenin-rusyayla-ticareti-abdyi-cileden-cikariyor-1086673044.html

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