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Alman basını: Türkiye'nin Rusya'yla ticareti ABD'yi çileden çıkarıyor
Alman basını: Türkiye'nin Rusya'yla ticareti ABD'yi çileden çıkarıyor
Sputnik Türkiye
ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Axelrod'un Türkiye'yi Rusya'ya ABD yapımı askeri ekipman konusunda uyarmasının ardından Alman basını da Washington'un bununla... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T12:04+0300
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Almanya'da yayın yapan Berliner Zeitung gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'yla ticarete devam etmesinden son derece rahatsız olduğunu yazdı.'Türkiye'nin Rusya'yla yoğun ticareti, ABD'yi çileden çıkarıyor' denen haberde, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Ankara'nın Moskova'yla ticaretinin giderek arttığı vurgulandı.Gazete, Türkiye'nin Rusya'yla ticari işbirliğine bağlılığını korumasının NATO içinde yüksek gerilime yol açabileceğinin altını çizdi.Berliner Zeitung, "Türkiye'nin Rusya'yla sağlam ticari bağları sürdürme kararı, iki NATO müttefiki (Türkiye ve ABD) arasındaki ilişkileri zora sokuyor" değerlendirmesinde bulunurken Washington'un şimdiye dek çok sayıda Türk şirketine Rusya'yla ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım uyguladığını da anımsattı.Geçen hafta Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya gelen ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Financial Times'a verdiği demeçte Türkiye'nin ABD menşeli çiplerin ve Rusya'nın askeri operasyonları için kritik olan diğer parçaların yasadışı ticaretini durdurması gerektiğini vurgulaımştı.Axelrod, Türkiye'yi ABD ordusuyla bağlantılı ekipmanların Rusya'ya ihracatını kısıtlamaması halinde bunun sonuçlarıma katlanacağı konusunda uyardıklarını söylemişti.Amerikan askeri teknolojisinin Rusya'ya ihracatını durdurmak için Ankara'nın yardımının gerekli olduğunu kaydeden Axelrod, "Türk makamları ve sanayisinin hızlıca ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, yoksa ihracat denetimlerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-savunma-bakani-austin-israilli-mevkidasini-aradi-f-22ler-bolgeye-ulasti-destegimiz-surecek-1086667083.html
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rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, abd, rusya-abd ilişkileri, ticari ilişkiler, ticari yaptırım, ticari faaliyet, ticari işbirliği, moskova, ankara, washington, berliner zeitung, almanya, berlin

Alman basını: Türkiye'nin Rusya'yla ticareti ABD'yi çileden çıkarıyor

12:04 09.08.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Axelrod'un Türkiye'yi Rusya'ya ABD yapımı askeri ekipman konusunda uyarmasının ardından Alman basını da Washington'un bununla ilgili endişelerine yer verdi.
Almanya'da yayın yapan Berliner Zeitung gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'yla ticarete devam etmesinden son derece rahatsız olduğunu yazdı.

'Türkiye'nin Rusya'yla yoğun ticareti, ABD'yi çileden çıkarıyor' denen haberde, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından Ankara'nın Moskova'yla ticaretinin giderek arttığı vurgulandı.

Gazete, Türkiye'nin Rusya'yla ticari işbirliğine bağlılığını korumasının NATO içinde yüksek gerilime yol açabileceğinin altını çizdi.

Berliner Zeitung, "Türkiye'nin Rusya'yla sağlam ticari bağları sürdürme kararı, iki NATO müttefiki (Türkiye ve ABD) arasındaki ilişkileri zora sokuyor" değerlendirmesinde bulunurken Washington'un şimdiye dek çok sayıda Türk şirketine Rusya'yla ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım uyguladığını da anımsattı.

Geçen hafta Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya gelen ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Matthew Axelrod, Financial Times'a verdiği demeçte Türkiye'nin ABD menşeli çiplerin ve Rusya'nın askeri operasyonları için kritik olan diğer parçaların yasadışı ticaretini durdurması gerektiğini vurgulaımştı.

Axelrod, Türkiye'yi ABD ordusuyla bağlantılı ekipmanların Rusya'ya ihracatını kısıtlamaması halinde bunun sonuçlarıma katlanacağı konusunda uyardıklarını söylemişti.

Amerikan askeri teknolojisinin Rusya'ya ihracatını durdurmak için Ankara'nın yardımının gerekli olduğunu kaydeden Axelrod, "Türk makamları ve sanayisinin hızlıca ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, yoksa ihracat denetimlerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.
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