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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tuik-acikladi-trafikteki-arac-sayisi-30-milyonu-asti-1087090414.html
TÜİK açıkladı: Trafikteki araç sayısı 30 milyonu aştı
TÜİK açıkladı: Trafikteki araç sayısı 30 milyonu aştı
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında trafiğe 276 bin 615 aracın kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu geçti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T11:24+0300
2024-08-21T11:24+0300
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye
trafiğe kayıtlı araç sayısı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 19.1 artışBuna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 artarak 276 bin 615'e yükseldi.Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 17,3 artışla 2 bin 997'ye çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, temmuzda 273 bin 618 artış kaydetti.Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Söz konusu dönemde minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 artış görüldü.Trafiğe kaydı yapılan taşıtların temmuzda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüs yüzde 123,7, otobüs yüzde 47, özel amaçlı taşıt yüzde 41,4, motosiklet yüzde 27,9, kamyon yüzde 23,3, otomobil yüzde 13,5, kamyonet yüzde 8,3 artarken, traktörde yüzde 8,7 azalış kaydedildi.Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30.3 milyon olduTrafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 27 milyon 754 bin 948'den 30 milyon 261 bin 176'ya yükseldi.Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19'unu motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 22,1'inin 1401-1500, yüzde 17,5'inin 1301-1400, yüzde 13,3'ünün 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.Gri en çok tercih edilen renk olduBu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.
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türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye, trafiğe kayıtlı araç sayısı
türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye, trafiğe kayıtlı araç sayısı

TÜİK açıkladı: Trafikteki araç sayısı 30 milyonu aştı

11:24 21.08.2024
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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Temmuz ayında trafiğe 276 bin 615 aracın kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 19.1 artış

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 artarak 276 bin 615'e yükseldi.
Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 17,3 artışla 2 bin 997'ye çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, temmuzda 273 bin 618 artış kaydetti.
Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Söz konusu dönemde minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 artış görüldü.
Trafiğe kaydı yapılan taşıtların temmuzda yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüs yüzde 123,7, otobüs yüzde 47, özel amaçlı taşıt yüzde 41,4, motosiklet yüzde 27,9, kamyon yüzde 23,3, otomobil yüzde 13,5, kamyonet yüzde 8,3 artarken, traktörde yüzde 8,7 azalış kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30.3 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 27 milyon 754 bin 948'den 30 milyon 261 bin 176'ya yükseldi.
Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19'unu motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 22,1'inin 1401-1500, yüzde 17,5'inin 1301-1400, yüzde 13,3'ünün 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Gri en çok tercih edilen renk oldu

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,8'i yeşil, yüzde 0,9'u turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklerden oluştu.
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