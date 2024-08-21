https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tren-ve-traktor-carpisti-yaralanan-kimse-olmadi-1087118820.html
Tren ve traktör çarpıştı: Yaralanan kimse olmadı
Tren ve traktör çarpıştı: Yaralanan kimse olmadı
Sputnik Türkiye
İzmir Ödemiş'te bir yolcu treni ve traktör çarpıştı. Traktörün sürücüsü dahil yaralanan olmadı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T23:22+0300
2024-08-21T23:22+0300
2024-08-21T23:23+0300
türkiye
traktör
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan hemzemin geçitte, yolcu treni ve traktör çarpıştı. İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yolcu trenindeki yolculardan da yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi. Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/almanyada-tren-istasyonunda-silahli-saldiri-turk-saldirgan-bir-turk-vatandasini-basindan-vurdu-1087117655.html
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traktör
Tren ve traktör çarpıştı: Yaralanan kimse olmadı
23:22 21.08.2024 (güncellendi: 23:23 21.08.2024)
İzmir Ödemiş'te bir yolcu treni ve traktör çarpıştı. Traktörün sürücüsü dahil yaralanan olmadı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan hemzemin geçitte, yolcu treni ve traktör çarpıştı. İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Yolcu trenindeki yolculardan da yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi. Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi.