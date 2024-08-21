https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tren-ve-traktor-carpisti-yaralanan-kimse-olmadi-1087118820.html

Tren ve traktör çarpıştı: Yaralanan kimse olmadı

Tren ve traktör çarpıştı: Yaralanan kimse olmadı

Sputnik Türkiye

İzmir Ödemiş'te bir yolcu treni ve traktör çarpıştı. Traktörün sürücüsü dahil yaralanan olmadı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

traktör

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan hemzemin geçitte, yolcu treni ve traktör çarpıştı. İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yolcu trenindeki yolculardan da yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi. Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durdurulduğu bilgisi verildi.

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traktör