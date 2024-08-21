https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/almanyada-tren-istasyonunda-silahli-saldiri-turk-saldirgan-bir-turk-vatandasini-basindan-vurdu-1087117655.html

Almanya'da tren istasyonunda silahlı saldırı: Türk saldırgan, bir Türk vatandaşını başından vurdu

Almanya'da tren istasyonunda silahlı saldırı: Türk saldırgan, bir Türk vatandaşını başından vurdu

Sputnik Türkiye

Almanya'da bir tren istastonunda 54 yaşındaki Türk saldırgan, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşını başından vurdu. Yere düşen gence ateş etmeye devam eden... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T22:32+0300

2024-08-21T22:32+0300

2024-08-21T22:32+0300

dünya

almanya

tren istasyonu

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

güvenlik kamerası

cinayet

gözaltı

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Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonunda yerel saatle 21.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. İstasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşını başından vurdu. Saldırıya uğrayan 27 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan başka bir peronda yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.Almanya'da gerçekleşen cinayet, istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı27 yaşındaki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere göre, 54 yaşındaki saldırganın, 27 yaşındaki gencin arkasında gelerek kafasına ateş etmesinin ardından yere düşen gence ateş etmeye devam ettiği görüldü.

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