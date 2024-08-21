https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ticaret-bakanligi-yenilenmis-urunlerin-bilgi-sistemine-kaydedilmesi-zorunlulugu-getirilecek-1087085361.html

Ticaret Bakanlığı: Yenilenmiş ürünlerin bilgi sistemine kaydedilmesi zorunluluğu getirilecek

Ticaret Bakanlığı: Yenilenmiş ürünlerin bilgi sistemine kaydedilmesi zorunluluğu getirilecek

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete 'de yayımladığı 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe girdi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T10:22+0300

2024-08-21T10:22+0300

2024-08-21T10:22+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

elektronik eşya

elektronik

türk standartları enstitüsü (tse)

resmi gazete

ikinci el

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Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Artık tüketicinin 2. el ürün alımında mağdur olmasını önlemek için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulacak bilgi sistemine girilmesi zorunlu hale getirilecek.Yapılan bu düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı, 'ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarının' amaçladığı bildirildi.Açıklamada, 2021'de yapılan ek düzenlemelerle, yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesi, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemleri de kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatıldı.'Yenileme yetkisi suistimaline karşı koruyucu tedbirler alındı'Yapılan açıklamada, "Yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedeflenmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirilmektedir. Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanarak, yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.Hukuki aykırılıklar için de adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörüldüğün belirtilerek, düzenleme uyarınca aykırılık halinde belge iptalinin yanı sıra ihlalin niteliğine göre belgenin 6 aya kadar askıya alınması yaptırımı getirilerek, mevcut yaptırımların ihlale uygun olarak kademeli hale getirildiği bilgisi verildi.Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin sisteme girilecekTicaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak bilgi sistemine elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin daha sonra bildirilecek 3 aylık süre içinde sisteme kaydedilmesi zorunlu hale getirilecek olup 'yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca yenileme yetkisi verilen şubeler ve ticari işletmeler ile yenileme merkezi arasında müteselsil sorumluluk ilişkisi tesis edilerek, tüketicilerin haklarını ararken, muhataplarına ulaşmaları da garanti altına alınacağı' bildirildi.

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ticaret bakanlığı, elektronik eşya, elektronik, türk standartları enstitüsü (tse), resmi gazete, ikinci el