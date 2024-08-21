TFF VAR kayıtlarını yayınladı: Olayların bilinmeyen yüzü ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
07:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
3 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
09:03
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dilan Polat tahliye edildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masası'nda bu haftanın dosya konusu: iş kazaları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Yangınlara karşı insan açığımız var
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Demokrat Parti ve Chicago Kurultayı
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
Trump'ın Taylor Swift paylaşımının perde arkası
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya’da
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
14 yaşındaki bilim insanından kanser karşıtı sabun
18:13
1 dk
SESLİ HABER
'Otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir'
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
18:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
18:39
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rus diyetisyen: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Rus birlikleri "New York"u ele geçirdi
19:33
1 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
19:41
4 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Ukrayna şimdiden kaybeden gibi duruyor
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzmandan Belgrad yorumu: Kiev’i memnun etmiyor
20:31
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın teklifini kabul eden Musk, istediği görevi açıkladı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Atatürk’ün ilk kaptanlarından Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin çalındı
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat
22:23
4 dk
SESLİ HABER
O ilde ekmeğe 'gizli zam' yapılacak
22:37
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'de olunca "yasak", Avrupa'da olunca "gerilim"
22:51
2 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
23:05
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski kongre üyesi, dolandırıcı çıktı
23:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
23:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
07:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
07:18
1 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
07:26
3 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
07:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tff-var-kayitlarini-yayinladi-olaylarin-bilinmeyen-yuzu-ortaya-cikti-1087079180.html
TFF VAR kayıtlarını yayınladı: Olayların bilinmeyen yüzü ortaya çıktı
TFF VAR kayıtlarını yayınladı: Olayların bilinmeyen yüzü ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. TFF'nin bu... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T06:58+0300
2024-08-21T08:14+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
var
var
video yardımcı hakem (var)
video yardımcı hakem (var)
galatasaray
galatasaray sk
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/02/1059409627_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_edacd7d9dc28d33ba16ce72e260623f6.jpg
Futbolseverler, TFF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden VAR kayıtlarına erişim sağlayarak, hakemlerin kritik anlarda verdikleri kararların perde arkasını izleyebiliyor.Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan video şu şekilde:Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın 76'ncı dakikasında Mauro Icardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Romulo'nun topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadelenin 61'inci dakikasında Güray Vural'a gösterilen kırmızı karttaki hakem konuşmaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/galatasarayin-ilkay-gundogan-transfer-sarti-belli-oldu-sol-bek-de-yolda-1087081875.html
var
beşiktaş
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/02/1059409627_43:0:690:485_1920x0_80_0_0_a6be703d16cff5d9cd0b6e65e2ad974f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tff var kayıtları, var kayıtları açıklandı, var kayıtları galatasaray, var kayıtları
tff var kayıtları, var kayıtları açıklandı, var kayıtları galatasaray, var kayıtları

TFF VAR kayıtlarını yayınladı: Olayların bilinmeyen yüzü ortaya çıktı

06:58 21.08.2024 (güncellendi: 08:14 21.08.2024)
© AA Video Asistan Hakem
Video Asistan Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. TFF'nin bu adımı, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği müsabakalardaki tartışmalı pozisyonlara ışık tutmayı amaçlıyor.
Futbolseverler, TFF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden VAR kayıtlarına erişim sağlayarak, hakemlerin kritik anlarda verdikleri kararların perde arkasını izleyebiliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan video şu şekilde:

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın 76'ncı dakikasında Mauro Icardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.
Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.
VAR: Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.
Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?
VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.
Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Romulo'nun topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.
Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.
VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.
Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.
VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadelenin 61'inci dakikasında Güray Vural'a gösterilen kırmızı karttaki hakem konuşmaları:

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.
Mehmet Türkmen: Tamam, geliyorum.
VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.
Mehmet Türkmen: Evet. Temas noktası.
VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.
Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Normal hızla da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver.
VAR: Veriyorum başka açı.
Mehmet Türkmen: Normal hızla da oynat abi, gördüm pozisyonu. Okey.
VAR: Dur, evet.
Mehmet Türkmen: Tamamdır. 11 numara sarı kart iptal, kırmızı kart.
VAR: Doğrudur.
İlkay Gündoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
SPOR
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transfer şartı belli oldu: 'Sol bek de yolda'
08:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала