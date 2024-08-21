https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tff-var-kayitlarini-yayinladi-olaylarin-bilinmeyen-yuzu-ortaya-cikti-1087079180.html

TFF VAR kayıtlarını yayınladı: Olayların bilinmeyen yüzü ortaya çıktı

TFF VAR kayıtlarını yayınladı: Olayların bilinmeyen yüzü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. TFF'nin bu... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T06:58+0300

2024-08-21T06:58+0300

2024-08-21T08:14+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

var

var

video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem (var)

galatasaray

galatasaray sk

beşiktaş

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Futbolseverler, TFF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden VAR kayıtlarına erişim sağlayarak, hakemlerin kritik anlarda verdikleri kararların perde arkasını izleyebiliyor.Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan video şu şekilde:Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın 76'ncı dakikasında Mauro Icardi'nin topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Romulo'nun topu ağlara gönderdiği pozisyondaki gol iptali kararının hakem konuşmaları:Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadelenin 61'inci dakikasında Güray Vural'a gösterilen kırmızı karttaki hakem konuşmaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/galatasarayin-ilkay-gundogan-transfer-sarti-belli-oldu-sol-bek-de-yolda-1087081875.html

var

beşiktaş

göztepe

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