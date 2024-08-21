https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/galatasarayin-ilkay-gundogan-transfer-sarti-belli-oldu-sol-bek-de-yolda-1087081875.html

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transfer şartı belli oldu: 'Sol bek de yolda'

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transfer şartı belli oldu: 'Sol bek de yolda'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da İlkay Gündoğan’ın transferi ilk kez gündeme geldi. Barcelona’da forma giyen ve son olarak Valencia maçında kadroya alınmayan 33 yaşındaki... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T08:12+0300

2024-08-21T08:12+0300

2024-08-21T08:12+0300

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Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun transferi için beklemede. Manchester City, Arsenal ve Al Nassr gibi kulüplerin de radarında olan İlkay’ın, sarı-kırmızılılara transferi için şartların olgunlaşması bekleniyor. Galatasaray’ın, İlkay için bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ve yıldız oyuncunun yıllık 4-5 milyon euroyu kabul etmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. İlkay Gündoğan’ın Barcelona ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.Sol bek i̇çin Jakobs gündemdeÖte yandan, sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray’da Derrick Köhn’le yolların ayrılması planlanırken, Monaco’nun 25 yaşındaki Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs ismi ön plana çıktı. Galatasaray’ın, Jakobs’un kiralanması için teklif yaptığı ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu eklemek istediği belirtiliyor. Geçen sezon Monaco formasıyla 23 maça çıkan Jakobs, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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