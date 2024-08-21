https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bir-ulkede-daha-m-cicegi-virusu-vakasinda-artis-toplam-sayi-403e-ulasti-1087112946.html

Tayvan'da maymun çiçeği virüsü vakasında artış: Bir haftada 4 vaka daha tespit edildi

Tayvan'da maymun çiçeği virüsü vakasında artış: Bir haftada 4 vaka daha tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tayvan ülkede 4 yeni maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. Böylece Tayvan'da vaka sayısı 403'e ulaştı. Vakalardan 381'inin yerel kaynaklı... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T18:50+0300

2024-08-21T18:50+0300

2024-08-21T18:59+0300

dünya

tayland

maymun çiçeği virüsü

mpox

vaka

vaka sayısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/09/1058506953_0:13:425:252_1920x0_80_0_0_3d49e59070a82a11a86bd38822feb091.jpg

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi'nden (CDC) 13-19 Ağustos tarihleri arasında 20'li ve 40'lı yaşlarda olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildiği bilgisini verdi. Yeni M çiçeği varyantının yol açtığı salgın dalgasında Tayvan'da tespit edilen vakaların sayısı toplamda 403 oldu. Bu vakalardan 22'si yurt dışı kaynaklı.M çiçeği virüsü, Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkiliyor. Ancak salgın hastalığa yol açan virüsün yeni varyantının (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 14 Ağustos'ta M çiçeğini 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan etmişti.Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. En önemli bulaş nedenleri ise şöyle sıralanıyor:Virüsün belirtileri neler?İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara yol açıyor.Maymun çiçeği virüsü nasıl tedavi edilir?Özel bir yöntemi olmayan hastalığın tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuştuğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/avrupa-birligi-maymun-cicegi-virusu-sebebiyle-sinir-kontrolleri-ve-asilama-plani-yapmayi-reddetti-1087112782.html

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun çiçeği, maymun çiçeği nedir, maymun çiçeği türkiye'de görüldü mü, maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, maymun çiçeği virüsü belirtileri, maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, maymun çiçeği virüsü nasıl tedavi edilir, maymun çiçeği virüsü tedavi