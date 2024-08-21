https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tarimsal-alana-insa-edilen-122-tiny-houseun-yikimina-baslandi-1087111665.html

Tarımsal alana inşa edilen 122 tiny-house'un yıkımına başlandı

Tarımsal alana inşa edilen 122 tiny-house'un yıkımına başlandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da tarımsal alana inşa edilen 122 taşınabilir ev (tiny house) için yıkım kararı çıktı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T17:57+0300

2024-08-21T17:57+0300

2024-08-21T17:58+0300

türkiye

bursa

mudanya

tarım arazisi

tiny house

kaçak yapılaşma

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Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, izin alınmadan tarımsal alana inşa edilen 122 tiny house'un yıkımına başlandı.Mudanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yasal işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmaması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/valilikten-tiny-house-icin-suc-duyurusu-1084280957.html

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bursa, mudanya, tarım arazisi, tiny house, kaçak yapılaşma