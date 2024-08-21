https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/tarimsal-alana-insa-edilen-122-tiny-houseun-yikimina-baslandi-1087111665.html
Tarımsal alana inşa edilen 122 tiny-house'un yıkımına başlandı
Tarımsal alana inşa edilen 122 tiny-house'un yıkımına başlandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da tarımsal alana inşa edilen 122 taşınabilir ev (tiny house) için yıkım kararı çıktı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T17:57+0300
2024-08-21T17:57+0300
2024-08-21T17:58+0300
türkiye
bursa
mudanya
tarım arazisi
tiny house
kaçak yapılaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087111380_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_fad8ad2d11af7201387039007e2cbc94.jpg
Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, izin alınmadan tarımsal alana inşa edilen 122 tiny house'un yıkımına başlandı.Mudanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yasal işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmaması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/valilikten-tiny-house-icin-suc-duyurusu-1084280957.html
türkiye
bursa
mudanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087111380_156:0:1093:703_1920x0_80_0_0_8549c10e72e86d7b111ca479d8e5d824.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, mudanya, tarım arazisi, tiny house, kaçak yapılaşma
bursa, mudanya, tarım arazisi, tiny house, kaçak yapılaşma
Tarımsal alana inşa edilen 122 tiny-house'un yıkımına başlandı
17:57 21.08.2024 (güncellendi: 17:58 21.08.2024)
Bursa'da tarımsal alana inşa edilen 122 taşınabilir ev (tiny house) için yıkım kararı çıktı.
Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, izin alınmadan tarımsal alana inşa edilen 122 tiny house'un yıkımına başlandı.
Mudanya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yasal işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmaması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği aktarıldı.