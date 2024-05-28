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Valilikten tiny house için suç duyurusu
Valilikten tiny house için suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Edirne Valiliği, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny house adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T15:38+0300
2024-05-28T15:38+0300
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Edirne Valiliği tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde Edirne'nin en değerli turizm alanlarından Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi.Açıklamada, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmamasının esas olduğu vurgulandı.Suç duyurusuValilik yaptığı açıklamada, tiny houseların kaldırılmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltıcı içerik ve görüntü paylaşımların yapıldığı, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Görüntülerde yer alan yıkım işleminin kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleriyle yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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edirne, edirne valiliği, suç duyurusu, tiny house, yerleşim

Valilikten tiny house için suç duyurusu

15:38 28.05.2024
© TRT HaberTiny house
Tiny house - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© TRT Haber
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Edirne Valiliği, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny house adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme" suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Edirne Valiliği tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde Edirne'nin en değerli turizm alanlarından Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmamasının esas olduğu vurgulandı.

Suç duyurusu

Valilik yaptığı açıklamada, tiny houseların kaldırılmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltıcı içerik ve görüntü paylaşımların yapıldığı, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Görüntülerde yer alan yıkım işleminin kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleriyle yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüntülerde yer alan yıkım işlemi idaremiz tarafından değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir. Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve idaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek tiny houseların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."
Tiny house - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar'dan 'tiny house' uyarısı
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