https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/valilikten-tiny-house-icin-suc-duyurusu-1084280957.html

Valilikten tiny house için suç duyurusu

Valilikten tiny house için suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Edirne Valiliği, tarım arazilerine izinsiz konulan tiny house adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T15:38+0300

2024-05-28T15:38+0300

2024-05-28T15:38+0300

yaşam

edirne

edirne valiliği

suç duyurusu

tiny house

yerleşim

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Edirne Valiliği tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde Edirne'nin en değerli turizm alanlarından Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi.Açıklamada, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmamasının esas olduğu vurgulandı.Suç duyurusuValilik yaptığı açıklamada, tiny houseların kaldırılmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltıcı içerik ve görüntü paylaşımların yapıldığı, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Görüntülerde yer alan yıkım işleminin kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleriyle yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231206/turkiye-ziraat-odalari-birligi-genel-baskani-bayraktardan-tiny-house-uyarisi-1078118294.html

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edirne, edirne valiliği, suç duyurusu, tiny house, yerleşim