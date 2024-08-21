https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/suriye-uyruklu-25-milyon-kisiye-vatandaslik-verildigi-iddiasi-yalanlandi-1087097360.html
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye 'vatandaşlık' verildiği iddiası yalanlandı
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye 'vatandaşlık' verildiği iddiası yalanlandı
Sputnik Türkiye
'Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği' iddialarıyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve iddiaları... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T13:44+0300
2024-08-21T13:44+0300
2024-08-21T13:44+0300
türkiye
türkiye
suriye
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir televizyon programında ileri sürülen 'Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişi sayısını açıkladıİddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/gecici-koruma-statusundeki-suriyelilere-saglik-giderleri-icin-35-milyarlik-ek-butce-istendi-1086404638.html
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türkiye, suriye, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
türkiye, suriye, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye 'vatandaşlık' verildiği iddiası yalanlandı
'Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği' iddialarıyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir televizyon programında ileri sürülen 'Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişi sayısını açıkladı
İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni Kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."