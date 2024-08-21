https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/suriye-uyruklu-25-milyon-kisiye-vatandaslik-verildigi-iddiasi-yalanlandi-1087097360.html

Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye 'vatandaşlık' verildiği iddiası yalanlandı

Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye 'vatandaşlık' verildiği iddiası yalanlandı

Sputnik Türkiye

'Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği' iddialarıyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve iddiaları... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T13:44+0300

2024-08-21T13:44+0300

2024-08-21T13:44+0300

türkiye

türkiye

suriye

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir televizyon programında ileri sürülen 'Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişi sayısını açıkladıİddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının 238 bin 768 olduğu, bunlardan 134 bin 624'ünün reşit, 104 bin 144'ünün ise çocuk olduğu bilgisi verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/gecici-koruma-statusundeki-suriyelilere-saglik-giderleri-icin-35-milyarlik-ek-butce-istendi-1086404638.html

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türkiye, suriye, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü