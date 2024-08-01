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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/gecici-koruma-statusundeki-suriyelilere-saglik-giderleri-icin-35-milyarlik-ek-butce-istendi-1086404638.html
Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere sağlık giderleri için 3.5 milyarlık ek bütçe istendi
Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere sağlık giderleri için 3.5 milyarlık ek bütçe istendi
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı'nın raporuna göre, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere harcana rakam 10 milyarı aştı. 2024 yılı Temmuz- Aralık dönemi için... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T13:51+0300
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Göç İdaresi Başkanlığı 2024 yılına ait Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Başkanlığın 2024 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki faaliyetlerinin ilişkin mali tabloların paylaşıldığı raporda, Temmuz- Aralık ayları arasından yapılması planlanan çalışmalar ve bunlara ilişkin harcanması öngörülen ödenekler hakkında da bilgi verildi.Geçici koruma statüsü kapsamında göçmenler için ne kadar harcandı?Raporda geçici koruma yönetmeliği kapsamında Türkiye’de bulunanlara yönelik çalışmaları yürüten Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerine ilişkinde bilgi verildi. 2024 Mali Yılında Genel Müdürlüğe başlangıç ödeneği olarak 10 milyar 730 milyon 321 bin TL tahsis edildiği vurgulandı. “İlk altı aylık dönemde yapılan harcamalar dikkate alındığında mali yılsonuna kadar Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanacağı ve bununla birlikte ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı” ifadesine de raporda yer verildi.Geçici koruma statüsündekiler kimlerdir?22 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriye’den bireysel ya da kitlesel olarak gelen Suriye vatandaşları ile Suriye’den gelen vatansızlar ve mülteciler geçici koruma uygulamasından yararlanabiliyor.Türkiye’de kaç kişi geçici koruma statüsünde?2011 yılının Mart ayında Suriye'de iç karışıklıkların başlamasından bu yana Türkiye’ye gelen ve şu anda Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündekilerin sayısı Göç İdaresi tarafından raporlanıyor. Buna göre, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfusu Temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 109 bin 867 kişi. Türkiye'de ayrıca 228 bin 290 kişi ise uluslararası koruma kapsamında bulunuyor.Ek ödenek ne için kullanılacak?Göç İdaresi Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu göre genel müdürlüğün harcamalarını “Geçici barınma merkezleri işletim maliyetleri, geçici koruma kapsamındaki yabancıların sağlık hizmetleri (eczane, ilaç faturaları ve ayakta tedavi giderleri) ile uluslararası koruma başvurusu sahibi olan yabancılara ait genel sağlık sigortası primleri” oluşturuyor. 2024 Mali Yılı başında 10 milyar 730 milyon 321 bin TL tahsis edilen genel müdürlüğün bu kalemin yanı sıra ek olarak 3 milyar 611 milyon 413 bin 311 TL ek ödenek talep edeceği raporda yer aldı.Türkiye'deki Suriyelilere ne kadar harcandı?2023 yılında da bütçe dönemi başında 5 milyar 880 milyon 875 bin TL başlangıç ödeneği tahsis edilen genel müdürlük yine 2023 yılının ikinci altı ayı için 3 milyon 624 milyar 16 bin 536 TL ek ödenek talep etmişti.
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geçici koruma statüsü, geçici koruma kimlik belgesi, geçici koruma yönetmeliği, geçici koruma nedir, türkiye'deki mülteci sayısı, türkiye'deki suriyeli sayısı 2024, türkiye'deki suriyelilerin nüfusu
geçici koruma statüsü, geçici koruma kimlik belgesi, geçici koruma yönetmeliği, geçici koruma nedir, türkiye'deki mülteci sayısı, türkiye'deki suriyeli sayısı 2024, türkiye'deki suriyelilerin nüfusu

Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere sağlık giderleri için 3.5 milyarlık ek bütçe istendi

13:51 01.08.2024
© AAgöç idaresi
göç idaresi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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Özel
Göç İdaresi Başkanlığı'nın raporuna göre, geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere harcana rakam 10 milyarı aştı. 2024 yılı Temmuz- Aralık dönemi için talep edilen rakam ise 3.5 milyar oldu. Türkiye'deki Suriyelilerin nüfusu Temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 109 bin 867 kişi. Ayrıca 228 bin 290 kişi ise uluslararası koruma kapsamında bulunuyor.
Göç İdaresi Başkanlığı 2024 yılına ait Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Başkanlığın 2024 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki faaliyetlerinin ilişkin mali tabloların paylaşıldığı raporda, Temmuz- Aralık ayları arasından yapılması planlanan çalışmalar ve bunlara ilişkin harcanması öngörülen ödenekler hakkında da bilgi verildi.

Geçici koruma statüsü kapsamında göçmenler için ne kadar harcandı?

Raporda geçici koruma yönetmeliği kapsamında Türkiye’de bulunanlara yönelik çalışmaları yürüten Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerine ilişkinde bilgi verildi. 2024 Mali Yılında Genel Müdürlüğe başlangıç ödeneği olarak 10 milyar 730 milyon 321 bin TL tahsis edildiği vurgulandı. “İlk altı aylık dönemde yapılan harcamalar dikkate alındığında mali yılsonuna kadar Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanacağı ve bununla birlikte ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı” ifadesine de raporda yer verildi.

Geçici koruma statüsündekiler kimlerdir?

22 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriye’den bireysel ya da kitlesel olarak gelen Suriye vatandaşları ile Suriye’den gelen vatansızlar ve mülteciler geçici koruma uygulamasından yararlanabiliyor.

Türkiye’de kaç kişi geçici koruma statüsünde?

2011 yılının Mart ayında Suriye'de iç karışıklıkların başlamasından bu yana Türkiye’ye gelen ve şu anda Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündekilerin sayısı Göç İdaresi tarafından raporlanıyor. Buna göre, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfusu Temmuz ayı itibarıyla 3 milyon 109 bin 867 kişi. Türkiye'de ayrıca 228 bin 290 kişi ise uluslararası koruma kapsamında bulunuyor.

Ek ödenek ne için kullanılacak?

Göç İdaresi Başkanlığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu göre genel müdürlüğün harcamalarını “Geçici barınma merkezleri işletim maliyetleri, geçici koruma kapsamındaki yabancıların sağlık hizmetleri (eczane, ilaç faturaları ve ayakta tedavi giderleri) ile uluslararası koruma başvurusu sahibi olan yabancılara ait genel sağlık sigortası primleri” oluşturuyor. 2024 Mali Yılı başında 10 milyar 730 milyon 321 bin TL tahsis edilen genel müdürlüğün bu kalemin yanı sıra ek olarak 3 milyar 611 milyon 413 bin 311 TL ek ödenek talep edeceği raporda yer aldı.

Türkiye'deki Suriyelilere ne kadar harcandı?

2023 yılında da bütçe dönemi başında 5 milyar 880 milyon 875 bin TL başlangıç ödeneği tahsis edilen genel müdürlük yine 2023 yılının ikinci altı ayı için 3 milyon 624 milyar 16 bin 536 TL ek ödenek talep etmişti.
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