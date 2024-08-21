https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/somalide-bombali-saldiri-5-olu-1087096196.html
Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
Sputnik Türkiye
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T13:18+0300
2024-08-21T13:18+0300
2024-08-21T13:18+0300
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somali
mogadişu
bombalı saldırı
eş-şebab
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Mogadişu-Afgoye kara yolundaki bir polis kontrol noktasının yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırının, trafiğin yoğun olduğu saatlerde polis kontrol noktasında bombalı araçla düzenlendiğini belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/somalide-bombali-ve-silahli-teror-saldirisi-32-olu-63-yarali-1086464002.html
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somali, mogadişu, bombalı saldırı, eş-şebab
somali, mogadişu, bombalı saldırı, eş-şebab
Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Mogadişu-Afgoye kara yolundaki bir polis kontrol noktasının yakınında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre beş kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırının, trafiğin yoğun olduğu saatlerde polis kontrol noktasında bombalı araçla düzenlendiğini belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.