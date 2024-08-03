https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/somalide-bombali-ve-silahli-teror-saldirisi-32-olu-63-yarali-1086464002.html
Somali'de bombalı ve silahlı terör saldırısı: 32 ölü, 63 yaralı
Somali'de bombalı ve silahlı terör saldırısı: 32 ölü, 63 yaralı
Sputnik Türkiye
Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T13:18+0300
2024-08-03T13:18+0300
2024-08-03T13:18+0300
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somali
mogadişu
saldırı
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intihar bombacısı
ölü
yaralı
otel
plaj
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Somali Polis Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/somali-ulkedeki-birlesmis-milletler-siyasi-misyonunun-sonlandirilmasini-talep-etti-1083683730.html
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somali, mogadişu, saldırı, terör, intihar bombacısı, ölü, yaralı, otel, plaj, eş-şebab
somali, mogadişu, saldırı, terör, intihar bombacısı, ölü, yaralı, otel, plaj, eş-şebab
Somali'de bombalı ve silahlı terör saldırısı: 32 ölü, 63 yaralı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.
Somali Polis Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.
Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.
Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.
Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.