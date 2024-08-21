https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/sicilya-aciklarinda-batan-luks-yatta-2-kisinin-cansiz-bedeni-tespit-edildi-1087109915.html
Sicilya açıklarında batan lüks yat: 2 kişinin cansız bedeni yatın içinde tespit edildi
Sicilya açıklarında batan lüks yat: 2 kişinin cansız bedeni yatın içinde tespit edildi
Sputnik Türkiye
Aralarında İngiliz girişimci Mike Lynch ve Morgan Stanley Başkanı Bloomer'ın da olduğu kayıp 6 kişinin arama çalışmaları devam ederken ekipler, yatın içinde 2... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T17:20+0300
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İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, 10'u mürettebat 22 kişiyi taşıyan İngiltere bayraklı süper yat, meydana gelen fırtına sebebiyle 19 Ağustos'ta batmış aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi çevredekiler tarafından kurtarılmıştı. İtalyan acil durum ekipleri, bir kişinin cesedine ulaştıklarını açıklayarak diğer 6 kişinin arama çalışmalarına devam etti. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada 49 metre derinlikte olan yatın içinde 2 kişinin cesedini tespit ettiklerini duyurdu. Cansız bedenlerden bir tanesinin erkek olduğu vurgulandı. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyorKayıplar arasında bulunan İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch, İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılıyor. Teknoloji şirketini 11 milyar dolar karşılığında 2011 yılında Hewlett-Packard'a (HP) satan iş insanı, bu satış sonrasında şirketinin değerini fazla göstermekle suçlandı.Lynch, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılanması sırasında San Francisco'da 13 ay boyunca ev hapsinde kalan iş insanı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından geçtiğimiz yıl aklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/italyada-batan-yat-morgan-stanley-bankasi-baskani-ile-teknoloji-milyoneri-lynch-kayiplar-arasinda-1087037713.html
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mike lynch, jonathan bloomer , morgan stanley, italya, sicilya, sicilya adası
Sicilya açıklarında batan lüks yat: 2 kişinin cansız bedeni yatın içinde tespit edildi
17:20 21.08.2024 (güncellendi: 17:22 21.08.2024)
Aralarında İngiliz girişimci Mike Lynch ve Morgan Stanley Başkanı Bloomer'ın da olduğu kayıp 6 kişinin arama çalışmaları devam ederken ekipler, yatın içinde 2 kişinin cesedini tespit etti.
İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, 10'u mürettebat 22 kişiyi taşıyan İngiltere bayraklı süper yat, meydana gelen fırtına sebebiyle 19 Ağustos'ta batmış aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi çevredekiler tarafından kurtarılmıştı. İtalyan acil durum ekipleri, bir kişinin cesedine ulaştıklarını açıklayarak diğer 6 kişinin arama çalışmalarına devam etti.
Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada 49 metre derinlikte olan yatın içinde 2 kişinin cesedini tespit ettiklerini duyurdu. Cansız bedenlerden bir tanesinin erkek olduğu vurgulandı.
İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyor
Kayıplar arasında bulunan İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch, İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılıyor. Teknoloji şirketini 11 milyar dolar karşılığında 2011 yılında Hewlett-Packard'a (HP) satan iş insanı, bu satış sonrasında şirketinin değerini fazla göstermekle suçlandı.
Lynch, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılanması sırasında San Francisco'da 13 ay boyunca ev hapsinde kalan iş insanı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından geçtiğimiz yıl aklandı.