https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/sicilya-aciklarinda-batan-luks-yatta-2-kisinin-cansiz-bedeni-tespit-edildi-1087109915.html

Sicilya açıklarında batan lüks yat: 2 kişinin cansız bedeni yatın içinde tespit edildi

Sicilya açıklarında batan lüks yat: 2 kişinin cansız bedeni yatın içinde tespit edildi

Sputnik Türkiye

Aralarında İngiliz girişimci Mike Lynch ve Morgan Stanley Başkanı Bloomer'ın da olduğu kayıp 6 kişinin arama çalışmaları devam ederken ekipler, yatın içinde 2... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T17:20+0300

2024-08-21T17:20+0300

2024-08-21T17:22+0300

dünya

mike lynch

jonathan bloomer

morgan stanley

italya

sicilya

sicilya adası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087016213_0:0:999:563_1920x0_80_0_0_a8141d7ca286f5302c9650edcd837130.jpg

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, 10'u mürettebat 22 kişiyi taşıyan İngiltere bayraklı süper yat, meydana gelen fırtına sebebiyle 19 Ağustos'ta batmış aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi çevredekiler tarafından kurtarılmıştı. İtalyan acil durum ekipleri, bir kişinin cesedine ulaştıklarını açıklayarak diğer 6 kişinin arama çalışmalarına devam etti. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada 49 metre derinlikte olan yatın içinde 2 kişinin cesedini tespit ettiklerini duyurdu. Cansız bedenlerden bir tanesinin erkek olduğu vurgulandı. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyorKayıplar arasında bulunan İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch, İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılıyor. Teknoloji şirketini 11 milyar dolar karşılığında 2011 yılında Hewlett-Packard'a (HP) satan iş insanı, bu satış sonrasında şirketinin değerini fazla göstermekle suçlandı.Lynch, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılanması sırasında San Francisco'da 13 ay boyunca ev hapsinde kalan iş insanı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından geçtiğimiz yıl aklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/italyada-batan-yat-morgan-stanley-bankasi-baskani-ile-teknoloji-milyoneri-lynch-kayiplar-arasinda-1087037713.html

italya

sicilya

sicilya adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mike lynch, jonathan bloomer , morgan stanley, italya, sicilya, sicilya adası